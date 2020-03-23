Россия вводит временный запрет на экспорт круп

Ранее ритейлеры сообщили об уведомлениях поставщиков круп о повышении цен. С такими предложениями выступали поставщики федеральных сетей «Лента», «Магнит», а также в красноярского «Командора». Стоимость гречки некоторые поставщики предлагали повысить на 10-15%, на рис – на 30%. Сами поставщики указывали на рост закупочных цен, прежде всего на гречку и гречиху. Минсельхоз объяснял это тем, что цены гречихи пока лишь достигают уровней прошлых лет после падения в четыре раза из-за перепроизводства в прошлые годы.