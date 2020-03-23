Россия вводит временный запрет на экспорт круп
Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп. Запрет вводится на 10 дней до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Об этом говорится в письме заместителя руководителя службы Юлии Швабаускене территориальным органам Россельхознадзора. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил сотрудник одного из территориальных управлений службы. Представитель Россельхознадзора отказался от комментариев, представитель Минсельхоза на вопросы «Ведомостей» не ответил.
Причины введения таких ограничений в письме не уточняются. Однако именно крупы стали главным товаром, на который возник ажиотажный спрос в магазинах примерно с середины марта. В частности, с полок магазинов повсеместно исчезла гречка.
О возможном введении ограничений на экспорт социально значимых продуктов указывалось в протоколе рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса от 20 марта. Они могут вводиться при попытках увеличения цен на продукцию и продаж производителями на зарубежные рынки. Этот вопрос рабочая группа рекомендовала Минсельхозу и Минпромторгу вынести на рассмотрение правительства.
Больше всего Россия экспортирует риса, говорит гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. В 2019 г. экспорт составил 143 360 т (рисовая крупа и рис-сырец), основные покупатели – Турция, Бельгия, Азербайджан, Украина. Другие крупы экспортируются гораздо меньше. Например, экспорт гречневой крупы составил 8000 т в 2019 г., пшена – около 3000 т. Такое резкое ограничение станет ударом для компаний, которые экспортируют продукцию. Им придется нарушить контракты и потерять часть выручки.
Ранее ритейлеры сообщили об уведомлениях поставщиков круп о повышении цен. С такими предложениями выступали поставщики федеральных сетей «Лента», «Магнит», а также в красноярского «Командора». Стоимость гречки некоторые поставщики предлагали повысить на 10-15%, на рис – на 30%. Сами поставщики указывали на рост закупочных цен, прежде всего на гречку и гречиху. Минсельхоз объяснял это тем, что цены гречихи пока лишь достигают уровней прошлых лет после падения в четыре раза из-за перепроизводства в прошлые годы.