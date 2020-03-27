Путин одобрил «Газпрому» подготовку строительства «Силы Сибири – 2»

На протяжение нескольких последних лет Китай оставался самым быстрорастущим рынком газа в мире. Так, например, в отдельно взятом 2018 г. потребление газа в стране выросло на 17,7% до 283 млрд куб. м. Последние прогнозы Международного энергетического агентства предполагают, что в ближайшие 20 лет Китай обеспечит около 30% роста мировой торговли газом. Потребление газа страной к 2040 г. вырастет до 641 млрд куб. м, давали свой прогноз аналитики BP. Однако, уже в 2019 г. темпы роста спроса на газ в КНР замедлились. В сентябре правительство Китая ожидало, что он увеличится на 10% (около 310 млрд куб. м). Рост импорта при этом в 2019 г. составил всего 3% (данные таможенного управления КНР) по сравнению с 31,8% в 2018 г. и 27,2% в 2017 г. (данные BP). Кроме того, все имеющиеся на данный момент официальные прогнозы потребления давались до начала эпидемии коронавируса. Ее последствия для мировой экономики в целом и рынка газа в частности в них учтены не были.