Путин одобрил «Газпрому» подготовку строительства «Силы Сибири – 2»
«Газпром» проанализировал возможность строительства газопровода «Сила Сибири – 2», сообщил 27 марта предправления концерна Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Проведен предварительный технико-экономический анализ, в результате которого строительство такой трубы признано целесообразным и экономически эффективным, сказал Миллер: «Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии – разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ». Путин подготовку ТЭО одобрил: «Хорошо, конечно. Договорились».
«Сила Сибири – 2» может стать новым инфраструктурным мега-проектом «Газпрома», ориентированным на китайский рынок. Оценить возможность строительства экспортной трубы на запад Китая транзитом через Монголию Путин поручил «Газпрому» в сентябре прошлого года. «Объемы поставки [по такому газопроводу] могут составить до 50 млрд кубометров газа в год», – сообщил Миллер. Целевой рынок сбыта – потребители в основных центрах газопотребления в Китае, уточнил топ-менеджер. О других параметрах проекта – протяженности, предварительной оценке стоимости, возможных сроках реализации – предправления «Газпрома» не говорил. «Ведомости» ожидают ответа на отправленный в «Газпром» запрос.
В декабре прошлого года компания начала поставки в КНР по «Силе Сибири», построенной под контракт с китайской CNPC. Соглашение рассчитано на 30 лет и предполагает ежегодный объем экспорта до 38 млрд куб. м. Выйти на этот уровень поставок предполагается к 2025 г., вместе с запуском на полную мощность добычи на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях. Официальная оценка общей стоимости проекта – около $55 млрд – давалась в 2014 г., а оценка его экономической эффективности – предмет ожесточенных споров между аналитиками. 16 марта поставки по «Силе Сибири» были приостановлены в связи с проведением профилактических работ, сообщал «Газпром». Возобновить их планируется до 1 апреля.
На протяжение нескольких последних лет Китай оставался самым быстрорастущим рынком газа в мире. Так, например, в отдельно взятом 2018 г. потребление газа в стране выросло на 17,7% до 283 млрд куб. м. Последние прогнозы Международного энергетического агентства предполагают, что в ближайшие 20 лет Китай обеспечит около 30% роста мировой торговли газом. Потребление газа страной к 2040 г. вырастет до 641 млрд куб. м, давали свой прогноз аналитики BP. Однако, уже в 2019 г. темпы роста спроса на газ в КНР замедлились. В сентябре правительство Китая ожидало, что он увеличится на 10% (около 310 млрд куб. м). Рост импорта при этом в 2019 г. составил всего 3% (данные таможенного управления КНР) по сравнению с 31,8% в 2018 г. и 27,2% в 2017 г. (данные BP). Кроме того, все имеющиеся на данный момент официальные прогнозы потребления давались до начала эпидемии коронавируса. Ее последствия для мировой экономики в целом и рынка газа в частности в них учтены не были.
Труба через Монголию – альтернативный вариант маршрута экспортной трубы в Китай, известной в прошлом в том числе как проект «Алтай». Обсуждать строительство «Алтая» начали в 2006 г. Но реального прогресса на этом направлении достигнуто так и не было. В значительной степени из-за того, что Китаю предпочтительнее было получать газ ближе к восточной границе, где сосредоточены основные промышленные центры, а не на западе страны, куда пришла бы «Сила Сибири – 2». Предположительным источником газа для 2600-километровой «Силы Сибири – 2» изначально назывались газпромовские месторождения в Западной Сибири. Сейчас компания не исключает возможности направить в нее в том числе газ с Ямала.