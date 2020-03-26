«Газпром» решил ударить ценами по конкурентам в Европе

Избыток предложения, появившийся еще в прошлом году, и возможность снижения спроса в 2020 г. из-за коронавируса толкают спотовые котировки на газ к минимумам. Стоимость 1000 куб. м газа с поставкой на месяц вперед на нидерландском хабе Title Transfer Facility уже более недели держится в районе $90, а в среду, 25 марта, опускалась до $86.