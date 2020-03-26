Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

«Газпром» решил ударить ценами по конкурентам в Европе

Компания наращивает спотовые продажи газа, несмотря на рекордное падение стоимости сырья
Артур Топорков
«Газпром» с нынешнего года не раскрывает данных о динамике поставок в дальнее зарубежье /Евгений Разумный / Ведомости

Европа заканчивает сезон отбора газа из подземных хранилищ и входит в весну с беспрецедентно высоким уровнем запасов. По состоянию на 24 марта хранилища заполнены на 55,5% – это самый высокий уровень за всю историю наблюдений. В иные годы столько было при начале зимнего сезона.

Избыток предложения, появившийся еще в прошлом году, и возможность снижения спроса в 2020 г. из-за коронавируса толкают спотовые котировки на газ к минимумам. Стоимость 1000 куб. м газа с поставкой на месяц вперед на нидерландском хабе Title Transfer Facility уже более недели держится в районе $90, а в среду, 25 марта, опускалась до $86.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь