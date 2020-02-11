«Газпром» может недосчитаться 100 млрд рублей из-за падения цен на газ в Европе
Резкое падение цен мировом рынке газа, в том числе в Европе, заставило «Газпром» пересмотреть предварительные прогнозы на 2020 г., сообщили топ-менеджеры компании 11 февраля на дне инвестора в Нью-Йорке. При подготовке бюджета на этот год «Газпром» исходил из средней стоимости экспортных поставок $200 за 1000 куб. м, сказал курирующий финансы зампред правления компании Фамил Садыгов. Обновленная оценка по состоянию на 1 февраля – $175-185 за 1000 куб. м., добавила куратор экспортного блока зампред правления Елена Бурмистрова.
Оба значения существенно выше текущих спотовых котировок на европейских газовых хабах. По сравнению с концом декабря стоимость контракта на нидерландском TTF с поставкой на день вперед снизилась почти на треть – со $148 до $100,4 за 1000 куб. м. Но «Газпром» большую часть газа продает по долгосрочным контрактам. На них приходится 88,7% поставок. Поэтому цена продаж выше чистого спота в среднем на $35,5 за 1000 куб. м, указала Бурмистрова. К тому же «Газпром» изначально закладывал в бюджет резерв на возможное изменение рыночной конъюнктуры, успокаивал инвесторов Садыгов.
При параметрах $200 за 1000 куб. м и цене нефти $45 за баррель – к ее стоимости в том или ином виде привязаны 32% долгосрочных контрактов «Газпрома» – размер резерва составлял около 676,5 млрд руб. Снижение прогнозной средней экспортной цены до $175-185 за 1000 куб. м сокращает размер этой «страховки» на 100 млрд руб., сказал Садыгов. В ходе «стресс-тестов» «Газпром» допускал возможность снижения объемов экспорта на 10% и даже сокращения инвестпрограммы, которая в этом году запланирована в размере 1,1 трлн руб. «Приоритетная часть инвестпрограммы – 66%, остальные расходы [теоретически] можем и сократить, – сказал Садыгов. – Хотя запаса ликвидности хватает, чтобы обойтись и без этого».
Но «Газпром» рассчитывает, что мировой рынок газа стабилизируется в течение ближайшего года, а вслед за ним и цены в Европе. «К началу 2020 г. сложилась уникальная комбинация негативных для поставщиков факторов, – признает Бурмистрова. – Тем не менее, ни один из них не представляет тупиковой ситуации или фундаментальную долгосрочную проблему для нас». Пока компания использует в качестве ориентира форвардные контракты. Они обещают возврат цен на газ в Европе к уровню $170-180 за 1000 куб. м к концу года.
Корректировать свой прогноз экспортной цены «Газпром» планирует не ранее апреля. «Надо посмотреть итоги первого квартала — мы поймем, что происходило с погодным фактором», – сказала Бурмистрова. К тому же моменту будет ясна ситуация с заполненностью подземных хранилищ в Европе, можно будет оценить динамику спроса на СПГ в Китае, следует из слов топ-менеджера. Первая фаза торгового соглашения КНР-США уберет с рынка избыток сжиженного газа, который оказывает сейчас давление на цены, рассчитывают в «Газпроме».
«Газпром» прав в том, что те факторы, которые привели к беспрецедентному падению цен в начале этого года в какой-то момент начнут действовать в обратную сторону, считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Но сроки, в течение которых произойдёт ребалансировка рынка, пока неясны. «Нормализации уровня запасов в газохранилищах во втором квартале может не произойти, если Китай не возобновит в полном объёме закупки СПГ, – считает Маринченко. – Контракты с привязкой к нефтяной корзине помогут сохранить средние цены реализации выше точки безубыточности, но если период сверхнизких спотовых цен продлится ещё какое-то время, некоторые покупатели могут настаивать на модификации контрактов. В итоге доля спотовых контрактов в портфеле Газпрома может ещё сильнее вырасти». Спрос на газ действительно может возрасти из-за низких цен, но этого может быть недостаточно для того, чтобы быстро переварить «лишние объёмы», которые продолжают поступать на рынок. В ближайшие год-два США будут наращивать производство СПГ, указывает Маринченко. «2020 год обещает быть очень сложным», — резюмирует он.
Но в относительно продолжительном периоде низких цен есть и плюсы, считают в «Газпроме». Это может заставить производителей СПГ – главного конкурента за дополнительные объемы импорта на европейский рынок – скорректировать планы по строительству новых мощностей, допускает Бурмистрова. Также, дополнительными драйверами роста спроса на российский трубопроводный газ должен стать ускоренный переход с угольной генерации на газовую, а, в перспективе и сокращение атомной. Вкупе с сокращением объемов внутриевропейской добычи газа это позволит поддерживать поставки на этот рынок на уровне около 200 млрд куб. м ежегодно вплоть до 2030 г., оценивает «Газпром».
«На более длинном горизонте положение Газпрома выглядит неплохо, – согласен Маринченко. – Он выигрывает у американского СПГ и других производителей по издержкам полного цикла, а спрос на газ в Европе если не вырастет, то по крайней мере останется стабильным».
Вместе с увеличением поставок по «Силе Сибири» в Китай и возможного запуска новых проектов экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье к 2030 г. вырастет почти на треть до 267 млрд куб. м., а с учетом СПГ-проектов – почти в 1,5 раза до 300 млрд куб. м ежегодно, следует из презентации для инвесторов. При этом доля поставок в Азию с нынешних 5% вырастет до 30% к 2030 г., прогнозирует «Газпром».