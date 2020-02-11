«Газпром» может недосчитаться 100 млрд рублей из-за падения цен на газ в Европе

«Газпром» прав в том, что те факторы, которые привели к беспрецедентному падению цен в начале этого года в какой-то момент начнут действовать в обратную сторону, считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Но сроки, в течение которых произойдёт ребалансировка рынка, пока неясны. «Нормализации уровня запасов в газохранилищах во втором квартале может не произойти, если Китай не возобновит в полном объёме закупки СПГ, – считает Маринченко. – Контракты с привязкой к нефтяной корзине помогут сохранить средние цены реализации выше точки безубыточности, но если период сверхнизких спотовых цен продлится ещё какое-то время, некоторые покупатели могут настаивать на модификации контрактов. В итоге доля спотовых контрактов в портфеле Газпрома может ещё сильнее вырасти». Спрос на газ действительно может возрасти из-за низких цен, но этого может быть недостаточно для того, чтобы быстро переварить «лишние объёмы», которые продолжают поступать на рынок. В ближайшие год-два США будут наращивать производство СПГ, указывает Маринченко. «2020 год обещает быть очень сложным», — резюмирует он.