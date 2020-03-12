Экспортная выручка «Газпрома» в январе рухнула на 40%
Компания недосчиталась $2 млрд, доходы бюджета от экспортной пошлины на газ упали на $600 млн
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 г. рухнули на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года и едва превысили $3 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы. Поставки снизились на 11% до 18,3 млрд куб. м. Сколько из этого объема пришлось на дальнее зарубежье, в обычных условиях формирующее основную часть экспортной выручки «Газпрома», таможня не указывает. По оценкам «Интерфакса», в январе экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье мог составить около 13,4 млрд куб. м.
«Газпром», в течение нескольких лет ежемесячно информировавший о динамике поставок в дальнее зарубежье, с января 2020 г. прекратил эту практику. На запрос «Ведомостей» представитель компании не ответил.
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