Экспортная выручка «Газпрома» в январе рухнула на 40%

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 г. рухнули на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года и едва превысили $3 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы. Поставки снизились на 11% до 18,3 млрд куб. м. Сколько из этого объема пришлось на дальнее зарубежье, в обычных условиях формирующее основную часть экспортной выручки «Газпрома», таможня не указывает. По оценкам «Интерфакса», в январе экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье мог составить около 13,4 млрд куб. м.