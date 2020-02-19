«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций

Для отечественного рынка в целом очень важно, что под российский кредитный риск инвесторы, как оказалось, готовы предоставить заявки более чем на $5,5 млрд, считает Шулаков. При этом «Газпром» разместился не просто с самой низкой ставкой для своих долларовых займов, но и дешевле, чем саудовская Saudi Arabian Oil (SAO) и французская Total, указывает банкир. Обе компании в течение последнего года также занимали в долларах США сроком на 10 лет, но SAO смогла привлечь деньги под 3,5% ($3 млрд), а доходность бумаг Total — 3,455% ($1,25 млрд). Кредитные рейтинги и SAO и Total существенно выше, чем у «Газпрома».