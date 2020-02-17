«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера

Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера. До этого в 1999–2000 гг. оба работали под началом Миллера в ОАО «Балтийская трубопроводная система» (БТС): Середа – заместителем гендиректора по финансам, Васильева – главбухом. История совместной работы Васильевой и Миллера уходит еще глубже – в БТС она в 1999 г. перешла после 14 лет работы в ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», где в 1996–1999 гг. Миллер был директором по развитию и инвестициям.