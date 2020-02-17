«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
В понедельник, 17 февраля, «Газпром» сообщил о целом ряде кадровых перестановок. Компанию покинула зампред правления Елена Васильева, бывшая главным бухгалтером концерна на протяжении 19 лет. Ее отставка связана с выходом на пенсию, говорится в сообщении «Газпрома». Васильеву заменит ее заместитель Михаил Россеев. «Соответствующие решения о прекращении и наделении полномочиями в качестве члена правления» будут утверждены советом директоров, говорится в сообщении «Газпрома».
Кроме того, ликвидирована должность зампреда правления – руководителя аппарата правления «Газпрома», которую с 2004 г. занимал Михаил Середа. Его преемником в роли руководителя аппарата станет Вячеслав Коптелов. Середа назначен первым заместителем гендиректора «Газпром экспорта» и возглавит новую дочернюю структуру «Газпром трейдинг». Середа, скорее всего, останется в совете директоров газового концерна: он выдвинут кандидатом в новый состав совета среди 11 человек на 11 мест.
Также в понедельник на должность руководителя департамента 512 «Газпрома» (внешнеэкономическая деятельность. – «Ведомости») был назначен замначальника этого департамента Дмитрий Хандога. Его бывший руководитель Павел Одеров в качестве заместителя гендиректора будет курировать внешнеэкономическую деятельность «Газпром нефти». Одеров также назначен заместителем директора «Газпром экспорта». Подобное совмещение не случайно, объясняет близкий к «Газпрому» собеседник «Ведомостей»: работа «Газпром нефти» на внешних рынках по определению часто совмещена с газовыми вопросами, двойная должность позволит объединять эти интересы.
Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера. До этого в 1999–2000 гг. оба работали под началом Миллера в ОАО «Балтийская трубопроводная система» (БТС): Середа – заместителем гендиректора по финансам, Васильева – главбухом. История совместной работы Васильевой и Миллера уходит еще глубже – в БТС она в 1999 г. перешла после 14 лет работы в ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», где в 1996–1999 гг. Миллер был директором по развитию и инвестициям.
Это вторая за год волна перестановок на уровне заместителей Миллера. В феврале 2019 г. «Газпром» объявил об отставке двух ключевых заместителей Миллера – Валерия Голубева, курировавшего внутренний рынок, и Александра Медведева, отвечавшего за работу на внешних рынках. Первый ушел на пенсию, второй стал гендиректором футбольного «Зенита». Чуть позднее «Газпром» покинул еще один зампред – курировавший финансовый блок Андрей Круглов перешел на работу в правительство.
«Связано это с вызовами, которые стоят перед мировой энергетикой. Компания «Газпром» это прекрасно осознает. Все эти изменения – это инициатива руководителя компании господина Миллера, в том числе и его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части. Исхожу из того, что политика подобного рода будет продолжена, а капитализация будет расти». 20.11.2019, отвечая на вопрос аналитика, с чем связаны изменения в компании, в том числе обновление состава правления
Новыми кураторами производственной деятельности и экспортного блока в правлении стали Виталий Маркелов и гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. И Середа, и Одеров были претендентами на позицию зампреда правления, отвечающего за экспортное направление, но проиграли аппаратную борьбу, рассказывали тогда собеседники «Ведомостей», близкие к концерну.
Перестановки в «Газпроме» вряд ли связаны с результатами работы на внутреннем и внешнем направлениях – это не настолько рыночная компания, где от эффективности руководства зависит ее кадровый состав, считает партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин. С одной стороны, компания могла заняться «обновлением фасада», заменяя тех, кто пришел в компанию еще в середине нулевых. С другой стороны, «Газпром» последнее время переживает глобальные внутренние изменения, продолжает эксперт, «причем не факт, что эти процессы администрируются самим «Газпромом».
Миллер на прошлогоднем собрании акционеров обещал продолжить оптимизацию структуры управления «Газпрома», напомнил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач: «И в том числе продолжится обновление управленческой команды. Думаю, что в каждом случае есть свои причины, от состояния здоровья до пенсионного возраста или даже снижения требований к себе».