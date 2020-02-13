«Газпром» назвал покупателя 6,52% своих акций

Покупкой двух крупных пакетов интерес «дочки» Газпромбанка к бумагам «Газпрома» не ограничивается, подчеркнул топ-менеджер. «По предоставленной по собственной инициативе этим покупателем информации, торговый оборот по продаже и покупке акций «Газпрома» за IV квартал 2019 г. составил более 300 млн штук акций. И это без учета тех пакетов, которые были проданы [«Газпромом»]», – сообщил Аспандияров. При общем объеме выпуска акций «Газпрома» почти в 26,7 млрд шт. это соответствует приблизительно 1,267% доле в «Газпроме». «Как вы видите, объемы довольно большие, люди заботятся о транспарентности, активно управляют портфелем. Это было независимо проверено и подтверждено коллегами из индексного комитета Московской биржи, которые приняли решение на своем комитете, которое было опубликовано на совете Московской биржи, об увеличении коэффициента free float акций компании», – заключил Аспандияров.