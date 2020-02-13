«Газпром» назвал покупателя 6,52% своих акций
«Газпром» 13 февраля впервые сообщил, кому были проданы два крупных пакета акций компании в 2019 г. Покупателем в сделках, организованных Газпромбанком в июле (2,93%) и ноябре (3,59%), была одна и та же принадлежащая самому банку структура – АО «Газпромбанк – управление активами», сказал курирующий финансовый блок «Газпрома» зампред правления Фамил Садыгов на дне инвестора в Лондоне. Присутствовавший на встрече первый вице-президент Газпромбанка Санжар Аспандияров добавил, что управляющая компания «действовала в качестве доверительного управляющего в интересах большой группы инвесторов своих фондов».
В конце декабря о том, что новым крупным акционером «Газпрома» стал «консорциум инвесторов», говорил президент Газпромбанка Андрей Акимов. «Газпром» счастлив, доволен, страна получила деньги, консорциум купил, – цитирует Акимова ТАСС. – Хорошие инвесторы, которые верят в будущее «Газпрома», и российские тоже – там много всех. За хорошую цену». Среди участников «консорциума» в том числе сам Газпромбанк, уточнял Акимов. Но ни размер доли Газпромбанка, ни других членов консорциума он не назвал.
«Газпромбанк – управление активами» в обеих сделках представляла интересы гораздо более широкого круга инвесторов, чем предполагает привычная трактовка слова «консорциум», следует из слов Аспандиярова. «Эти пакеты акций под управлением управляющей компании распределены среди нескольких сотен инвестиционных портфелей. Среди них есть негосударственные пенсионные фонды, а также паевые инвестиционные фонды, инвесторами которых является широкий круг юридических и физических лиц», – сказал Аспандияров.
Покупкой двух крупных пакетов интерес «дочки» Газпромбанка к бумагам «Газпрома» не ограничивается, подчеркнул топ-менеджер. «По предоставленной по собственной инициативе этим покупателем информации, торговый оборот по продаже и покупке акций «Газпрома» за IV квартал 2019 г. составил более 300 млн штук акций. И это без учета тех пакетов, которые были проданы [«Газпромом»]», – сообщил Аспандияров. При общем объеме выпуска акций «Газпрома» почти в 26,7 млрд шт. это соответствует приблизительно 1,267% доле в «Газпроме». «Как вы видите, объемы довольно большие, люди заботятся о транспарентности, активно управляют портфелем. Это было независимо проверено и подтверждено коллегами из индексного комитета Московской биржи, которые приняли решение на своем комитете, которое было опубликовано на совете Московской биржи, об увеличении коэффициента free float акций компании», – заключил Аспандияров.
Двухэтапная продажа 6,52% акций «Газпрома» во второй половине 2019 г. стала самой крупной сделкой с ценными бумагами компании за всю ее историю. «Газпром» от этих сделок выручил около 327 млрд руб. В июле за 2,93% компания получила 139,1 млрд руб., в ноябре – 188 млрд руб. за 3,59%. Обе сделки состоялись с дисконтом к рыночным котировкам: 5,4% в июле и 11% в ноябре.
Какова сейчас структура владения 6,52% «Газпрома», неизвестно. Распределены ли они между «несколькими сотнями» фондов и инвесторов или же управляющая компания остается номинальным держателем этого пакета в интересах своих клиентов, ее представитель в четверг вечером не сообщил. «Ведомости» ждут ответа на запрос.
И в июле, и в ноябре собеседники «Ведомостей» из числа крупных инвесторов и трейдеров сомневались, что размещение будет носить открытый характер и акции могут достаться широкому кругу покупателей. Выбранная схема – с формированием книги заявок через биржу – позволяет не раскрывать, кто именно подает заявку, вплоть до того, что ее от лица инвестора на биржу может подать сам банк-андеррайтер.
Логика формирования книги заявок под сделку, где акции покупает большое количество участников, остается по-прежнему неочевидной, считает аналитик БКС Кирилл Таченников. Предварительно поработав с инвесторами, «Газпром» мог бы собрать достаточное количество заявок и в случае ускоренного бук-билдинга напрямую через биржу, считает аналитик. «Не факт, что это позволило бы продать столь крупные пакеты с меньшим дисконтом к рыночной стоимости, но сделка была бы прозрачнее», – заключает Таченников.
Для рыночного размещения большого пакета акций как правило привлекается не один банк, а несколько, указывает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. «Формирование книги заявок банком с продажей всего пакета одной, аффилированной с ним структуре лишь подтверждает мнение, что компания не хотела прозрачности этой сделки, – говорит Суверов. – Какие задачи решались выбором такого способа продажи, непонятно. Но, возможно, «Газпром» не хотел допускать покупки акций инвесторами, которых считает ненадежными».