Крупные овощеводы наладят бесплатные поставки пенсионерам Москвы и области
Они готовы отгружать до 70 т огурцов и помидоров в сутки
Несколько крупных производителей тепличных овощей, входящих в ассоциацию «Теплицы России», решили безвозмездно выделить пенсионерам овощи со своих предприятий. В числе предприятий подмосковный производитель «Агрокультура групп», «Долина овощей» (производство в Липецкой области), ТД «Мое лето» (выращивает овощи в Калужской области) и «Овощевод» (Волгоградская область).
Об инициативе «Ведомостям» сообщил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников и подтвердили представители «Агрокультура групп», «Долины овощей» и ТД «Мое лето». Запрос в «Овощевод» остался без ответа.
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