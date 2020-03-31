Крупные овощеводы наладят бесплатные поставки пенсионерам Москвы и области

Несколько крупных производителей тепличных овощей, входящих в ассоциацию «Теплицы России», решили безвозмездно выделить пенсионерам овощи со своих предприятий. В числе предприятий подмосковный производитель «Агрокультура групп», «Долина овощей» (производство в Липецкой области), ТД «Мое лето» (выращивает овощи в Калужской области) и «Овощевод» (Волгоградская область).