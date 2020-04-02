Крупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков

Представитель «Магнита» утверждает, что компания не рассылала письма об отмене моратория: «Мы в целом достаточно гибко подходим к применению штрафных санкций, не применяем их при наличии объективных причин недопоставок или срыва сроков». При этом он пообещал «тщательно отслеживать факты необоснованного использования ситуации с коронавирусом для задержек поставок или недопоставок» – это создает дополнительные риски для покупателей.