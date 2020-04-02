Крупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group предупредил поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для них. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил крупный партнер ритейлера. X5 управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Представитель ритейлера подтвердил «Ведомостям» отмену моратория.
По информации одного из поставщиков, подобные письма об отмене моратория на штрафы направляет и «Магнит». Оповещения от Х5 и «Магнита» о возобновлении выставления штрафов также получили участники объединения поставщиков «Руспродсоюз», сообщил его представитель.
Представитель «Магнита» утверждает, что компания не рассылала письма об отмене моратория: «Мы в целом достаточно гибко подходим к применению штрафных санкций, не применяем их при наличии объективных причин недопоставок или срыва сроков». При этом он пообещал «тщательно отслеживать факты необоснованного использования ситуации с коронавирусом для задержек поставок или недопоставок» – это создает дополнительные риски для покупателей.