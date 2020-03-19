Российские ритейлеры временно отменили штрафы за недопоставку товаров

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят все крупнейшие розничные сети в стране, объявила о временной отмене штрафных санкций за недопоставку товаров, сообщили в АКОРТ. Такое решение в ассоциации объяснили возросшим спросом на отдельные виды товаров и объективными сложностями, возникающими у добросовестных производителей и поставщиков.