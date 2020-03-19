Российские ритейлеры временно отменили штрафы за недопоставку товаров
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят все крупнейшие розничные сети в стране, объявила о временной отмене штрафных санкций за недопоставку товаров, сообщили в АКОРТ. Такое решение в ассоциации объяснили возросшим спросом на отдельные виды товаров и объективными сложностями, возникающими у добросовестных производителей и поставщиков.
Торговые сети надеются, что поставщики и производители продукции отнесутся к этому предложению «с полной ответственностью и задействуют все ресурсы для обеспечения своевременных поставок», говорится в сообщении ассоциации.
Ранее ритейлеры попросили отложить уплату НДС из-за коронавируса, писал РБК со ссылкой на председателя президиума АКОРТ Сергея Белякова. Кроме налоговых каникул ритейлеры попросили разрешить подъезжать грузовым автомобилям к торговым центрам и разгружать товар ночью, а также приостановить надзорные мероприятия, кроме тех, которые проводит Роспотребнадзор.