РБК: ритейлеры попросили отложить уплату НДС из-за коронавируса

Помимо налоговых каникул ритейлеры просят разрешить подъезжать грузовым автомобилям к торговым центрам и разгружать товар ночью. Также подписавшиеся попросили приостановить надзорные мероприятия, кроме тех, которые проводит Роспотребнадзор. От самого Роспотребнадзора они хотят видеть содействие в исполнении их же предписаний – в частности, ведомство попросили обеспечить защитными средствами сотрудников, принимающих грузы, и установить мобильные пункты дезинфекции.