РБК: ритейлеры попросили отложить уплату НДС из-за коронавируса
Розничные продовольственные магазины попросили ввести отсрочку платежей НДС и снизить регуляторную нагрузку на период борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова. Он утверждает, что ассоциация направила письмо в Министерство промышленности и торговли.
Помимо налоговых каникул ритейлеры просят разрешить подъезжать грузовым автомобилям к торговым центрам и разгружать товар ночью. Также подписавшиеся попросили приостановить надзорные мероприятия, кроме тех, которые проводит Роспотребнадзор. От самого Роспотребнадзора они хотят видеть содействие в исполнении их же предписаний – в частности, ведомство попросили обеспечить защитными средствами сотрудников, принимающих грузы, и установить мобильные пункты дезинфекции.
Ранее об отсрочке уплаты налогов и арендной платы попросили представители ресторанного бизнеса. Представители Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), общественной организацией «Опора России» и Торгово-промышленной палаты (ТПП) направили письмо премьеру Михаилу Мишустину, в нем они попросили отложить уплату взносов на 120 дней и ввести мораторий на проверки на 3 года.
Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, поразила более 167 000 человек по всему миру, число летальных случаев превысило 6600, сообщает Всемирная организация здравоохранения в ежедневном бюллетене. К 17 марта в России зафиксировано 93 случая заболевания, 53 из них – в Москве.