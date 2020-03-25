Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли

О необходимости поддерживать пострадавший из-за коронавируса COVID-19 малый и средний бизнес, особенно в сфере услуг, в обращении к гражданам 25 марта сказал президент Владимир Путин. По его словам, части компаний малого и среднего бизнеса, микропредприятиям будет предоставлена на полгода отсрочка по всем налогам, кроме НДС, и кредитам. Также на этот же срок будет введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий, оказавшихся в сложной экономической ситуации. Для них же будет снижен размер страховых взносов с 30% до 15%. В случае необходимости правительство будет расширять список отраслей, которые нуждаются в господдержке, сообщил Путин.