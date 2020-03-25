Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли
Падение трафика и выручки онлайн- и оффлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50-80% в зависимости от региона. Предприятия или закрываются, или находятся на грани закрытия. Отрасли нужна правительственная поддержка. Это сказано в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Его подписали члены Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальной ассоциации кулинаров и еще девять представителей разнопрофильных ассоциаций и компаний.
«Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердили президент АКИТ Артем Соколов, президент Российского совета торговых центров Булат Шакиров, основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. Представитель правительства не ответил на запрос.
Указанные в письме меры согласованы с Минпромторгом России, говорится в документе. Представитель министерства не ответил на запрос «Ведомостей».
О необходимости поддерживать пострадавший из-за коронавируса COVID-19 малый и средний бизнес, особенно в сфере услуг, в обращении к гражданам 25 марта сказал президент Владимир Путин. По его словам, части компаний малого и среднего бизнеса, микропредприятиям будет предоставлена на полгода отсрочка по всем налогам, кроме НДС, и кредитам. Также на этот же срок будет введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий, оказавшихся в сложной экономической ситуации. Для них же будет снижен размер страховых взносов с 30% до 15%. В случае необходимости правительство будет расширять список отраслей, которые нуждаются в господдержке, сообщил Путин.
Одной отсрочки по налогам недостаточно, чтобы спасти от банкротства онлайн-, оффлайн-торговлю и общепит, считает Соколов. Чем быстрее пакет дополнительных мер поддержки будет принят, тем больше вероятность сохранить стабильность компаний, которые обеспечивают население товарами, подчеркивает он.
Авторы письма предлагают принять комплекс мер, которые будут действовать с 25 марта по 25 сентября 2020 г для предприятий онлайн-, оффлайн-торговли, кафе и ресторанов. В том числе отменить НДС, налоги на имущество, прибыль и доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход (ЕНВД), выплаты в фонд оплаты труда (ФОТ) на персонал, остающийся в штате компании и др. По выплате части уже начисленных налогов власти должны предоставить компаниям отсрочку, говорится в письме.
В документе также указан ряд мер по поддержке финансовой стабильности предприятий. Например, ограничение максимальной ставки кредитования до 8%. Авторы письма предлагают временно снизить и унифицировать ставки банковского обслуживания (эквайринга), предоставить компаниям отсрочки по выплатам процентов по кредитам и др.
Среди других предложений – отмена арендной платы для компаний оффлайн-, интернет-торговли и общепита, кроме продовольственного ритейла. Последний должен быть «переведен на аренду, исходя из процента выручки», говорится в письме. Кроме этого, авторы хотят запретить расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон. Также они считают, что нужен запрет на рассмотрение дополнительных мер по регулированию производства, оптовой и розничной торговли и др.
Если не принять перечисленные меры, это приведет к большому кассовому разрыву у предприятий торговли и ресторанов, как следствие – массовым увольнениям, полагают авторы письма.
Торговые центры и ритейл спасет только полная отмена налогов, включая НДС, который составляет значительную долю налоговой нагрузки компаний, считает Шакиров. По его словам, в условиях, когда выручка у некоторых предприятий упала на 80%, у них просто недостаточно средств для поддержания бизнеса и платы по счетам.
Если меры не будут приняты, части кафе и ресторанов «удастся продержаться еще 10-12 дней», говорится в письме. Если указанные меры будут приняты позднее, чем в ближайшие дни, предприятия просто не смогут платить по счетам и закроются, подтверждает Гончаров.