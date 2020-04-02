Потребление стали в России может упасть на четверть
В марте в России начали действовать ограничения, связанные с коронавирусом, эффект от которых производители стали могут почувствовать уже в апреле, говорится в отчете «ВТБ капитала». В итоге падение потребления стали в стране в апреле – мае может составить 25%, приводят аналитики оценку «Металл эксперта». Еще в январе 2020 г. этот показатель вырос на 12% к аналогичному периоду прошлого года, в феврале рост замедлился (+5%).
Более 70% потребления стали в стране приходится на строительство. Именно российские металлурги должны были стать основными бенефициарами «инфраструктурного бума». В 2019–2025 гг. государство планировало потратить $170 млрд на национальные проекты (порт Тамань, мост на Сахалин, развитие московской транспортной системы, скоростная магистраль Москва – Казань и проч.). По подсчетам «ВТБ капитала», на реализацию этих проектов потребовалось бы дополнительно 40 млн т стали. Для сравнения: в 2019 г. выплавка этого металла в России составила 71,6 млн т. Однако из-за карантина государственные расходы на инфраструктурные проекты существенно замедлились, поскольку правительство сосредоточено на преодолении рисков, связанных с COVID-19, указывают аналитики.
По оценкам старшего директора АКРА Максима Худалова, в случае жесткого карантина потребление стали в России с 2020 г. может снизиться примерно на 20%. В основном это произойдет из-за снижения темпом жилого строительства. Если в 2019 г. было введено 79,4 млн кв. м жилья, то в 2020 г. этот показатель едва ли превысит 65–70 млн кв. м, поясняет эксперт.
Крупнейшие российские компании о сокращении производства пока не объявляли, но уже корректируют инвестиционные планы. НЛМК планирует сократить инвестиции, а запуск ряда проектов может отложить. «Северсталь» не исключает снижения капитальных вложений в пределах 30–40%. Представитель компании подчеркнул, что в текущей волатильной ситуации сложно давать какие-либо прогнозы. «Сейчас как сталеплавильные, так и сталепрокатные мощности компании продолжают работать, дальнейшая ситуация будет зависеть от масштабов распространения COVID-19 в России», – отметил он. Представители ММК и Evraz от комментариев отказались. По мнению Худалова, компании в первую очередь будут сокращать экологические программы и проекты, не связанные с повышением эффективности бизнеса.
Российские компании имеют сильные позиции, говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов: «У ведущих российских производителей стали фактически нет долговой нагрузки, а вертикальная интеграция в сырье обеспечивает сильное конкурентное преимущество». Дополнительную поддержку им оказало ослабление рубля: себестоимость производства сляба может быть ниже $200 за 1 т, отметил он. Для основных европейских и американских компаний этот показатель в среднем на 25–30% выше.
Худалов считает, что часть своей продукции, если на нее не будут наложены дополнительные пошлины, российские производители смогут перенаправить на экспорт. Это позволит им не сокращать производство, говорит он.
НЛМК и «Северсталь» экспортируют 30–40% производства, а Европа является для них ключевым экспортным рынком, напоминает Красноженов. Только в случае абсолютно негативного сценария на европейском рынке российские металлурги будут вынуждены остановить экспортные отгрузки, добавляет он.
Основные европейские производители стали – ArcelorMittal, Tata Steel Europe, Liberty Steel, итальянский актив «Метинвеста» Trametal – уже объявили о сокращении производства, так как упал спрос на их продукцию со стороны автомобильной промышленности.
Отгрузка стальной продукции в Европе в 2020 г. может сократиться на 10%, прогнозируют эксперты S&P Global ratings. Но меры поддержки со стороны правительства, вероятно, смогут смягчить спад. Тем не менее сейчас ситуация на рынке лучше, чем в кризис 2009 г.: тогда спрос на сталь упал на 40%. Если приостановка операционной деятельности производителей стали из-за пандемии не распространится на весь 2020 год, то отрасль сможет восстановиться уже к середине 2021 г., заключают эксперты S&P Global ratings.