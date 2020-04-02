Потребление стали в России может упасть на четверть

Отгрузка стальной продукции в Европе в 2020 г. может сократиться на 10%, прогнозируют эксперты S&P Global ratings. Но меры поддержки со стороны правительства, вероятно, смогут смягчить спад. Тем не менее сейчас ситуация на рынке лучше, чем в кризис 2009 г.: тогда спрос на сталь упал на 40%. Если приостановка операционной деятельности производителей стали из-за пандемии не распространится на весь 2020 год, то отрасль сможет восстановиться уже к середине 2021 г., заключают эксперты S&P Global ratings.