Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Потребление стали в России может упасть на четверть

Эффект от коронавируса для стальной отрасли станет заметен уже весной, считают эксперты «ВТБ капитала»
Полина Трифонова
Потребление стали в России может упасть /Андрей Гордеев / Ведомости

В марте в России начали действовать ограничения, связанные с коронавирусом, эффект от которых производители стали могут почувствовать уже в апреле, говорится в отчете «ВТБ капитала». В итоге падение потребления стали в стране в апреле – мае может составить 25%, приводят аналитики оценку «Металл эксперта». Еще в январе 2020 г. этот показатель вырос на 12% к аналогичному периоду прошлого года, в феврале рост замедлился (+5%). 

Более 70% потребления стали в стране приходится на строительство. Именно российские металлурги должны были стать основными бенефициарами «инфраструктурного бума». В 2019–2025 гг. государство планировало потратить $170 млрд на национальные проекты (порт Тамань, мост на Сахалин, развитие московской транспортной системы, скоростная магистраль Москва – Казань и проч.). По подсчетам «ВТБ капитала», на реализацию этих проектов потребовалось бы дополнительно 40 млн т стали. Для сравнения: в 2019 г. выплавка этого металла в России составила 71,6 млн т. Однако из-за карантина государственные расходы на инфраструктурные проекты существенно замедлились, поскольку правительство сосредоточено на преодолении рисков, связанных с COVID-19, указывают аналитики. 

По оценкам старшего директора АКРА Максима Худалова, в случае жесткого карантина потребление стали в России с 2020 г. может снизиться примерно на 20%. В основном это произойдет из-за снижения темпом жилого строительства. Если в 2019 г. было введено 79,4 млн кв. м жилья, то в 2020 г. этот показатель едва ли превысит 65–70 млн кв. м, поясняет эксперт. 

Производство меди и металлов платиновой группы сократится из-за коронавируса

Это поддержит цены на них в краткосрочной перспективе

Крупнейшие российские компании о сокращении производства пока не объявляли, но уже корректируют инвестиционные планы. НЛМК планирует сократить инвестиции, а запуск ряда проектов может отложить. «Северсталь» не исключает снижения капитальных вложений в пределах 30–40%. Представитель компании подчеркнул, что в текущей волатильной ситуации сложно давать какие-либо прогнозы. «Сейчас как сталеплавильные, так и сталепрокатные мощности компании продолжают работать, дальнейшая ситуация будет зависеть от масштабов распространения COVID-19 в России», – отметил он. Представители ММК и Evraz от комментариев отказались. По мнению Худалова, компании в первую очередь будут сокращать экологические программы и проекты, не связанные с повышением эффективности бизнеса.

Российские компании имеют сильные позиции, говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов: «У ведущих российских производителей стали фактически нет долговой нагрузки, а вертикальная интеграция в сырье обеспечивает сильное конкурентное преимущество». Дополнительную поддержку им оказало ослабление рубля: себестоимость производства сляба может быть ниже $200 за 1 т, отметил он. Для основных европейских и американских компаний этот показатель в среднем на 25–30% выше.

Худалов считает, что часть своей продукции, если на нее не будут наложены дополнительные пошлины, российские производители смогут перенаправить на экспорт. Это позволит им не сокращать производство, говорит он. 

Ранее по теме: Коронавирус устроил форс-мажор на сырьевых рынках

НЛМК и «Северсталь» экспортируют 30–40% производства, а Европа является для них ключевым экспортным рынком, напоминает Красноженов. Только в случае абсолютно негативного сценария на европейском рынке российские металлурги будут вынуждены остановить экспортные отгрузки, добавляет он.  

Основные европейские производители стали – ArcelorMittal, Tata Steel Europe, Liberty Steel, итальянский актив «Метинвеста» Trametal – уже объявили о сокращении производства, так как упал спрос на их продукцию со стороны автомобильной промышленности.

Отгрузка стальной продукции в Европе в 2020 г. может сократиться на 10%, прогнозируют эксперты S&P Global ratings. Но меры поддержки со стороны правительства, вероятно, смогут смягчить спад. Тем не менее сейчас ситуация на рынке лучше, чем в кризис 2009 г.: тогда спрос на сталь упал на 40%. Если приостановка операционной деятельности производителей стали из-за пандемии не распространится на весь 2020 год, то отрасль сможет восстановиться уже к середине 2021 г., заключают эксперты S&P Global ratings.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте