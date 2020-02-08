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Коронавирус устроил форс-мажор на сырьевых рынках

Китай отменяет закупки меди и СПГ
Алексей Невельский
Медеплавильные комбинаты в Китае начали останавливать производство и закупки руды /Martin Leissl / Getty

Китайские трейдеры из-за коронавируса просят иностранных контрагентов отменить или отложить поставки меди, сообщает Financial Times. Так же поступил крупнейший китайский импортер сжиженного природного газа (СПГ). 

В договорах на покупку сырья есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах, позволяющий не выполнять условия контракта в случае стихийных бедствий или других неотвратимых катастроф. Из-за эпидемии коронавируса власти Китая в январе ввели строгие ограничения на передвижение людей внутри страны и продлили новогодние каникулы (по лунному календарю). Это привело к снижению производственной активности и спроса на сырье. 

Многие китайские трейдеры сообщили FT, что с конца января начали объявлять форс-мажор и отменять или откладывать закупки меди, крупнейшим импортером которой является Китай.

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