Коронавирус устроил форс-мажор на сырьевых рынках

В договорах на покупку сырья есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах, позволяющий не выполнять условия контракта в случае стихийных бедствий или других неотвратимых катастроф. Из-за эпидемии коронавируса власти Китая в январе ввели строгие ограничения на передвижение людей внутри страны и продлили новогодние каникулы (по лунному календарю). Это привело к снижению производственной активности и спроса на сырье.