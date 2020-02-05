Китай может сократить импорт СПГ из-за коронавируса
Китайская CNOOC, а также, возможно, Sinopec и CNPC (контролируются государством) изучают возможность временного расторжения долгосрочных контрактов на покупку сжиженного природного газа (СПГ), сообщила в среду Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Основанием могут стать форс-мажорные обстоятельства – вспышка коронавируса. Пекин борется за то, чтобы взять под контроль эпидемию, закрывая города и ограничивая поездки, но из-за этого резко снизился спрос на газ, объясняют собеседники FT. «В этом году китайский рынок СПГ начал очень слабо, – цитирует издание представителя СПГ-завода Huayou Zhonglan Energy. – Наше будущее зависит от того, как быстро правительство возьмет заболевание под контроль».
Представители CNOOC, Sinopec, CNPC и китайского консульства в среду не ответили на запросы «Ведомостей».
Из России в Китай газ поставляется с трех проектов. Из них наибольший объем приходится на построенный «Новатэком» «Ямал СПГ». Контракт с CNPC (владеет 20% в проекте) подразумевает, что китайская компания ежегодно покупает не менее 3 млн т СПГ (около 4 млрд куб. м в регазифицированном виде). Также в сжиженном виде газ в Китай поставляется с СПГ-завода на Сахалине, управляемого Sakhalin Energy. Кроме того, в декабре поставки трубопроводного газа по «Силе Сибири» начал «Газпром» – у компании тоже контракт с CNPC. К 2025 г. по трубе предполагается экспортировать до 38 млрд куб. м ежегодно, но выходить на этот уровень компании будут постепенно. В 2020 г. CNPC может ограничиться закупкой 4,25 млрд куб. м газа по этому маршруту, следует из публичных данных о параметрах контракта.