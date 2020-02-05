Китай может сократить импорт СПГ из-за коронавируса

Из России в Китай газ поставляется с трех проектов. Из них наибольший объем приходится на построенный «Новатэком» «Ямал СПГ». Контракт с CNPC (владеет 20% в проекте) подразумевает, что китайская компания ежегодно покупает не менее 3 млн т СПГ (около 4 млрд куб. м в регазифицированном виде). Также в сжиженном виде газ в Китай поставляется с СПГ-завода на Сахалине, управляемого Sakhalin Energy. Кроме того, в декабре поставки трубопроводного газа по «Силе Сибири» начал «Газпром» – у компании тоже контракт с CNPC. К 2025 г. по трубе предполагается экспортировать до 38 млрд куб. м ежегодно, но выходить на этот уровень компании будут постепенно. В 2020 г. CNPC может ограничиться закупкой 4,25 млрд куб. м газа по этому маршруту, следует из публичных данных о параметрах контракта.