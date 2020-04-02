Цена на нефть Brent превысила $36 за баррель

После заявления Трампа цена нефти марки Brent выросла до $36,29 за баррель в 17.38 мск, но за несколько минут опустилась до $30,7. Цена на нефть Urals за 22 минуты выросла на 79% — с $12,61 на 17.29 мск до $22,52 на 17.51 мск, но потом откатилась и к 18:06 мск торговалась на уровне $16,6.