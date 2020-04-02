Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании. Речь шла как о финальных дивидендах за 2019 г., так и о промежуточных за 2020 г. «Норникель» опасается снижения денежного потока из-за падения цен на металлы и возможной глобальной рецессии, поэтому предложил своему второму крупнейшему акционеру – производителю алюминия UC Rusal (владеет 27,8% «Норникеля», ранее контролировался Олегом Дерипаской) – освободить средства для создания резервов. UC Rusal идею отклонила.
Собеседник «Ведомостей», знакомый с позицией UC Rusal, подтвердил, что «Интеррос» действительно пытался приостановить выплату дивидендов «Норникеля». Представители «Норникеля», «Интерроса» и UC Rusal от комментариев отказались.
7 апреля совет директоров «Норникеля» будет обсуждать размер дивидендов по итогам прошлого года. Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплату 60% от EBITDA, если долговая нагрузка ниже 1,8, если же она достигает 2,2, то акционерам полагается 30% EBITDA. По итогам 2018 г. «Норникель» направил на выплаты акционерам $3,7 млрд. UC Rusal, таким образом, получила чуть более $1 млрд в качестве дивидендных выплат. EBITDA «Норникеля» по итогам 2019 г. составила $7,9 млрд, долговая нагрузка – 0,6. Таким образом, общий размер дивидендов по итогам года может составить порядка $4,7 млрд, из которых на долю UC Rusal придется около $1,3 млрд.
На фоне кризиса, разворачивающегося вместе с распространением коронавируса, некоторые компании уже объявили о дивидендной паузе. Среди них Boeing, авиакомпания Delta Airlines, телекоммуникационная компания AT&T, круизный оператор Carnival, ритейлер Macy's и некоторые банки. Среди публичных компаний горнодобывающего и металлургического секторов аналогичных заявлений пока не было.
Несмотря на то что цены на палладий и никель пока достаточно стабильны, кризис на глобальных рынках, вероятно, затронет и «Норникель», считает аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская. Скорее всего, сократятся продажи компании, так как все основные рынки сбыта ее продукции – США, ЕС и Китай – сильно пострадали от коронавируса, продолжает эксперт.
С другой стороны, UC Rusal дивиденды «Норникеля» сейчас тоже необходимы, особенно учитывая падение цен на алюминий и высокую долговую нагрузку компании, говорит Ализаровская. Уже в IV квартале 2019 г. рентабельность UC Rusal упала до 8% (в IV квартале 2018 г. этот показатель составлял 21%), обращает внимание она. А с начала 2020 г. алюминий подешевел на 17% до $1496 за тонну. EBITDA UC Rusal по итогам 2019 г. составила $966 млн, чистый долг – $6,47 млрд. На обслуживание долга (уплату процентов) пришлось $553 млн, на капитальные затраты – $811 млн.
Между акционерами «Норникеля» уже давно идет спор о размере инвестиций и дивидендов. И компании используют любой повод для возобновления дискуссии о размере дивидендных выплат, замечает Ализаровская. Конфликт начал активно развиваться в конце 2017 г., когда Потанин решил обсудить с Дерипаской план развития «Норникеля», предполагающий большой рост инвестпрограммы. Дерипаска в ответ настаивал на увеличении дивидендов минимум до $2,5 млрд в год, что, с точки зрения Потанина, оставляло недостаточно средств даже на поддержание работы компании.
Сама UC Rusal не платила дивиденды с 2015 г.