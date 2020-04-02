Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

С другой стороны, UC Rusal дивиденды «Норникеля» сейчас тоже необходимы, особенно учитывая падение цен на алюминий и высокую долговую нагрузку компании, говорит Ализаровская. Уже в IV квартале 2019 г. рентабельность UC Rusal упала до 8% (в IV квартале 2018 г. этот показатель составлял 21%), обращает внимание она. А с начала 2020 г. алюминий подешевел на 17% до $1496 за тонну. EBITDA UC Rusal по итогам 2019 г. составила $966 млн, чистый долг – $6,47 млрд. На обслуживание долга (уплату процентов) пришлось $553 млн, на капитальные затраты – $811 млн.