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Владельцы АЗС попросили государство о помощи

Из-за эпидемии коронавируса резко упал спрос на топливо
Елена Вавина
Владимир Смирнов / ТАСС

Российский топливный союз (РТС) попросил правительство поддержать автозаправочные станции (АЗС), которые из-за коронавируса столкнулись с резким падением спроса на топливо. Письма об этом союз отправил премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Юрию Борисову, «Ведомости» ознакомились с их содержанием. 

Из-за эпидемии коронавируса с марта многие компании стали переводить сотрудников на удаленную работу, в конце месяца в Москве, а затем и в других регионах для населения был введен режим самоизоляции.

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