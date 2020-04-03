Владельцы АЗС попросили государство о помощи
Из-за эпидемии коронавируса резко упал спрос на топливо
Российский топливный союз (РТС) попросил правительство поддержать автозаправочные станции (АЗС), которые из-за коронавируса столкнулись с резким падением спроса на топливо. Письма об этом союз отправил премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Юрию Борисову, «Ведомости» ознакомились с их содержанием.
Из-за эпидемии коронавируса с марта многие компании стали переводить сотрудников на удаленную работу, в конце месяца в Москве, а затем и в других регионах для населения был введен режим самоизоляции.
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