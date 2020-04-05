Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса
Российские поставщики и ритейлеры говорят о кратном росте цен на свежий имбирь и лимоны.
Россия импортирует лимоны и имбирь – 221 000 т и 11 250 т соответственно в 2019 г., по данным Федеральной таможенной службы. Около 45% лимонов ввозится в Россию из Турции, 23% – из Аргентины, 13% – из ЮАР. Раньше крупным поставщиком цитрусовых был и Китай, но с января 2020 г. Россельхознадзор ограничил такой импорт, так как не раз находил в нем опасные карантинные объекты (вредители растений, возбудители болезней и т. д.). По имбирю Китай – главный поставщик, оттуда поступает 60% этого продукта, по данным таможни.
Китайские поставки имбиря затрудняет новый коронавирус COVID-19, заявил представитель Qingdao Sinonut Import & Export Co. Кэвин Ли (его слова приводит отраслевое издание FreshPlaza). Возникли сложности с международной логистикой, отметил Ли: экспортеры не знают, доедет ли товар до покупателя. «Некоторые китайские компании решили ограничить экспортные поставки, чтобы избежать финансовых потерь, и переключились на внутренний рынок», – говорит он.
Поставщики увеличили цену на лимоны в шесть раз, на имбирь – в пять, рассказал «Ведомостям» директор крупнейшей в Восточной Сибири торговой сети «Командор» Андрей Тетерин. Он винит повышенный спрос, спекуляции, дефицит и временные ограничения на границах. О скачке цен на два эти продукта говорит и Екатерина Ломакова, вице-президент по коммерческой деятельности «Азбуки вкуса»: закупочная цена лимона доходит до 500 руб., имбиря – до 2000 руб.
Еще в феврале лимоны в опте можно было купить по цене от 75 руб./кг, имбирь – от 250 руб./кг, вспоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков и подтверждает кратный рост цен на них.
Ломакова видит причину как в скачке курса, так и в ажиотажном спросе. По мнению Глушкова, это может быть связано еще и с появившейся в интернете информацией, что лимон и имбирь помогают в борьбе с коронавирусом. Об этом же говорит и представитель сети гипермаркетов «Глобус»: подскочил спрос не только на имбирь и лимоны, но и на чеснок после того, как появились теории, что они помогают противостоять коронавирусу.
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил журналистам 1 апреля, что природные средства, например имбирь, могут позитивно влиять на здоровье, но доказательств эффективности против коронавируса нет. «Все, что улучшает самочувствие, успокаивает и, на ваш взгляд, помогает, неопасно и позитивно влияет на здоровье, – отметил он. – Но на данный момент нет доказательств эффективности какого-либо средства против COVID-19».
Оптовые компании действительно подняли цены, говорит руководитель отдела закупок производственной компании «Дар» Сергей Докшин, которая также занимается и импортом. По его словам, это вызвано временным снижением отгрузок из стран-поставщиков, удорожанием логистики и девальвацией рубля. Сама компания, по его словам, старается держать минимальную наценку. Оптовая цена на лимон сейчас у «Дара» – 300–350 руб./кг, на имбирь – 1000 руб./кг, говорит он. Причем страны-поставщики уже стали отгружать больше продукции, но цены на рынке существенно не снижаются.
Его коллега из другой оптовой компании, напротив, говорит, что цены на имбирь уже намного ниже – 950 руб./кг, несколько дней назад он продавался по 3000–4000 руб.
При этом, по данным Федеральной антимонопольной службы, в крупных торговых сетях, на которые приходятся основные продажи, существенного изменения цен не наблюдается, говорит начальник управления контроля АПК службы Анна Мирочиненко. По данным мониторинга службы на 1 апреля, в крупных торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга средняя цена на лимоны была менее 145 руб. /кг. В сетях «Вкусвилл» и «Глобус» цена была выше – от 230 до 899 руб. за килограмм узбекских лимонов, говорит Мирочиненко. Розничная цена имбиря в «Магните» – около 400 руб., отмечает она. Во многих сетевых магазинах имбирь вовсе отсутствует, по ее словам, а небольшие магазины взвинчивают цены.
X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит», Metro, «Вкусвилл», «Ашан» и др. на вопросы «Ведомостей» не ответили.
По мнению Мирочиненко, после восстановления поставок из Китая и других стран цены на имбирь и лимоны стабилизируются.
Спрос на имбирь высок, но нарастить поставки можно будет, лишь когда пандемия COVID-19 будет остановлена, считает Ли из Qingdao Sinonut Import & Export Co.