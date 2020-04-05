Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса

Ломакова видит причину как в скачке курса, так и в ажиотажном спросе. По мнению Глушкова, это может быть связано еще и с появившейся в интернете информацией, что лимон и имбирь помогают в борьбе с коронавирусом. Об этом же говорит и представитель сети гипермаркетов «Глобус»: подскочил спрос не только на имбирь и лимоны, но и на чеснок после того, как появились теории, что они помогают противостоять коронавирусу.