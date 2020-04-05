Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг
Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник. Документ еще не опубликован. В нем говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату: населением – жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и взносов за капремонт, управляющими компаниями и товариществами собственников жилья – по договорам ресурсоснабжения, а также о временном запрете отключать неплательщикам доступ к услугам, рассказали два собеседника. Представитель Мишустина отказался от комментариев.
О том, что Минстрой подготовил предложения об особом порядке оплаты ЖКУ, 2 апреля рассказывал зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Это связано с поправками к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. С 1 апреля из-за распространения коронавируса правительство России получило полномочия устанавливать особенности начисления пени и взыскания штрафов в случае неполной или несвоевременной платы за ЖКУ.
Энергетики рассказали о рисках
Ослабление санкций за неоплату неизбежно приведет к росту неплатежей, предупреждают энергетики. 3 апреля крупнейшие генерирующие компании – «Т плюс», «Интер РАО», «Квадра», Сибирская генерирующая компания и «Газпром энергохолдинг» – написали письма на имя премьера с просьбой избирательно подойти к отмене пеней и проконтролировать платежную дисциплину бюджетных организаций. Такое же письмо, но на имя министра энергетики Александра Новака направили Совет производителей энергии (объединяет крупнейшие генкомпании) и Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. «Ведомости» ознакомились с содержанием писем, их подлинность подтвердили совет, ассоциация и четыре компании. «Газпром энергохолдинг» не ответил на запрос «Ведомостей».
Часть населения может воспринять льготы как повод не платить за ЖКУ, считает «Т плюс»: «Именно из платежей клиентов компании финансируют закупки топлива, ремонты и зарплаты для персонала». «Интер РАО» опасается серьезного роста дебиторской задолженности: «Энергетики должны обеспечивать надежность и бесперебойность энергоснабжения. А если они недополучат средства, то как они будут закупать топливо для электростанций, выполнять ремонт оборудования, платить налоги и сборы?» Рост неплатежей поставит под угрозу прохождение будущего отопительного сезона (начавшиеся ремонтные кампании надо финансировать), уплату налогов, обязательства по подключению новых потребителей, а также запустит цепочку неплатежей и затронет смежные отрасли – поставщиков топлива для электростанций, металлургов и машиностроителей, говорится в письмах: «Все это приведет к катастрофическим последствиям, возврату отрасли на десятки лет назад, к отсутствию у граждан условий для безопасного проживания».
В результате отмены санкций кассовые разрывы гарантирующих поставщиков могут вырасти до 500 млрд руб. к концу года, говорит источник в крупной электроэнергетической компании. Покрыть их за счет кредитов не получится. «Предельная величина кассового разрыва, расходы на обслуживание которого учитываются в сбытовых надбавках, равна месячному обороту гарантирующих поставщиков, или 200 млрд руб. в целом по рынку, но эти кредиты привлечены для покрытия уже существующей дебиторской задолженности, размер которой еще до введения ограничительных мер приблизился к 300 млрд руб.», – отмечает он.
Если вводить льготы, то адресно – например, только для людей старше 65 лет, заболевших или тех, чьи доходы снизились из-за пандемии, считают генерирующие компании. Также они просят правительство проконтролировать своевременность оплаты бюджетными учреждениями. Их задолженность достигла 7 млрд руб. и продолжает расти, отмечает «Т плюс».
Где уже отказались от санкций
В Москве до 14 апреля запрещено принудительное взыскание долгов за услуги ЖКХ и связи для тех, кто находится в самоизоляции (люди старше 65 лет и с некоторыми заболеваниями). Приморский край отказался от начисления пени за несвоевременную оплату ЖКУ, капремонт и вывоз мусора до конца эпидемии. Правительство Калининградской области рекомендовало не начислять пени в квитанциях за март и апрель. От санкций за просрочку на месяц отказалась группа «Русгидро», у которой есть сбытовые компании в Чувашии, Красноярском крае, Рязанской области и на Дальнем Востоке. «Мы ввели эту меру из-за потребителей, которые не пользовались дистанционными сервисами. В основном это люди старшего поколения, которые любят приходить к нам в офисы раз в месяц», – сообщил представитель компании.
Проблема неплатежей за электрическую и тепловую энергию была актуальна и до кризиса, по итогам 2019 г. накопленный объем долгов только за электроэнергию на оптовом рынке составил 76,5 млрд руб., говорит старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников. Отмена до конца года штрафов за неуплату может дать ложный сигнал о том, что пока можно вообще не платить, добавляет он: «Здесь возникает риск резкого роста неплатежей, гораздо более масштабный для энергокомпаний, чем само по себе списание пеней и штрафов». В этом случае пострадают не только энергокомпании, но и вся экономика. «Возможно, более оптимальным решением был бы адресный подход к каждому потребителю и к каждой энергокомпании, направленный на поиск компромиссов и адресных мер поддержки. Это сложный путь, но он может в итоге оказаться более дешевым», – считает эксперт.