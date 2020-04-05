Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Проблема неплатежей за электрическую и тепловую энергию была актуальна и до кризиса, по итогам 2019 г. накопленный объем долгов только за электроэнергию на оптовом рынке составил 76,5 млрд руб., говорит старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников. Отмена до конца года штрафов за неуплату может дать ложный сигнал о том, что пока можно вообще не платить, добавляет он: «Здесь возникает риск резкого роста неплатежей, гораздо более масштабный для энергокомпаний, чем само по себе списание пеней и штрафов». В этом случае пострадают не только энергокомпании, но и вся экономика. «Возможно, более оптимальным решением был бы адресный подход к каждому потребителю и к каждой энергокомпании, направленный на поиск компромиссов и адресных мер поддержки. Это сложный путь, но он может в итоге оказаться более дешевым», – считает эксперт.​