«Норникель» увеличил выплаты акционерам
Совет директоров «Норникеля» предложил выплатить дивиденды в размере 557,2 руб. на акцию за 2019 г., сообщила компания. То есть всего акционеры получат около $1,2 млрд (по курсу ЦБ на 7 апреля). Учитывая промежуточные дивиденды ($3,6 млрд), всего компания направит по итогам 2019 г. $4,8 млрд. Это на 30% больше, чем за 2018 г.
Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплату 60% от EBITDA, если долговая нагрузка ниже 1,8, если же она достигает 2,2, то акционерам полагается 30% EBITDA. В 2019 г. долговая нагрузка компании составила 0,9 EBITDA, а для оценки дивидендов – и вовсе 0,6, сообщала компания. EBITDA «Норникеля» в 2019 г. – $7,9 млрд. Таким образом, акционеры получат 60% EBITDA компании. Окончательный размер дивидендов утвердит годовое общее собрание акционеров, которое в этом году пройдет в заочной форме 13 мая.
2019 год был одним из самых успешных для компании за последние 10 лет за счет комбинации сильных операционных показателей и благоприятного макроэкономического фона, цитировала пресс-служба «Норникеля» Владимира Потанина. Выручка «Норникеля» выросла на 16% до $13,6 млрд, EBITDA – на 27% до $7,9 млрд, а чистая прибыль – почти в 2 раза до $5,96 млрд. Рост финансовых показателей связан с увеличением производства металлов и ростом цен на палладий и никель.
Но из-за кризиса на рынке и опасений, что денежный поток снизится, так как подешевеют металлы, «Интеррос» Потанина (его структурам принадлежит 34,6% «Норникеля») предлагал отменить выплаты дивидендов в 2020 г. Речь шла о финальных дивидендах за 2019. и промежуточных за 2020 г. Идея была заблокирована вторым крупнейшим акционером компании — ранее подконтрольным Олегу Дерипаске производителем алюминия UC Rusal (27,8%). Об этом на прошлой неделе сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании, и подтверждал собеседник «Ведомостей», знакомый с позицией UC Rusal,
Между акционерами «Норникеля» уже давно идет спор о размере инвестиций и дивидендов. Конфликт начал активно развиваться в конце 2017 г., когда Потанин решил обсудить с Дерипаской план развития «Норникеля», предполагающий большой рост инвестпрограммы. Дерипаска в ответ настаивал на увеличении дивидендов минимум до $2,5 млрд в год, что, с точки зрения Потанина, оставляло недостаточно средств даже на поддержание работы компании.
В 2020 г. дивиденды «Норникеля» могут снизиться на 5% из-за падения цен на промышленные металлы, считает старший директор АКРА Максим Худалов. Более значительного снижения удастся избежать благодаря слабому курсу рубля, уверен он. С начала марта палладий (на «Норникель» приходится 39% мирового производства) подешевел почти на 25% (до $2090/унция), никель — почти на 10% (до $11 445/т), медь — на 12% (до $5013,3/т).
Итоги I квартала этого года должны быть сильными, но во II квартале уже будет ощущаться снижение цен, говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов: «Если закладывать оптимистичный сценарий на второе полугодие — быстрое восстановление экономики, — то можно ждать EBITDA «Норникеля» за год на уровне $6,5–7 млрд». Максимальная сумма дивидендов тогда составит $3,9–4,2 млрд.