«Норникель» увеличил выплаты акционерам

Но из-за кризиса на рынке и опасений, что денежный поток снизится, так как подешевеют металлы, «Интеррос» Потанина (его структурам принадлежит 34,6% «Норникеля») предлагал отменить выплаты дивидендов в 2020 г. Речь шла о финальных дивидендах за 2019. и промежуточных за 2020 г. Идея была заблокирована вторым крупнейшим акционером компании — ранее подконтрольным Олегу Дерипаске производителем алюминия UC Rusal (27,8%). Об этом на прошлой неделе сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании, и подтверждал собеседник «Ведомостей», знакомый с позицией UC Rusal,