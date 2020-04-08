Российские водоканалы попросили правительство о поддержке

Российские водоканалы попросили правительство о поддержкеСнижение потребления и рост неплатежей могут подорвать надежность водоснабжения
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ, объединяет 80% предприятий отрасли), частные операторы «Росводоканал» и РКС попросили правительство о субсидиях для компенсации недополученных доходов из-за снижения потребления и убытков из-за роста неплатежей, говорится в письме на имя премьера Михаила Мишустина от 7 апреля. Документ опубликован на сайте РАВВ.
Распространение коронавируса и связанные с этим ограничения привели к росту затрат водоканалов, говорится в письме: нужно делать больше лабораторных анализов, проводить интенсивное УФ-облучение и повышать концентрацию реагентов для обеззараживания воды, а цены на них из-за ослабления рубля растут. При этом собираемость платежей снизилась за последнюю неделю с 95-96% до 15-20%, говорит исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова. Население, с одной стороны, расслабилось из-за запрета на взимание пеней за просрочку платежей, с другой — не привыкло платить в онлайне, а предприятия сократили потребление или вообще прекратили платить, так как им важнее выплатить зарплату, уточняет она. Это приведет к «колоссальным убыткам» и лишит водоканалы возможности поддерживать надежность системы, говорится в письме: «В связи с высокой изношенностью объектов коммунальной инфраструктуры (до 60-85%) неминуем рост аварийности систем холодного водоснабжения и водоотведения».
Водоканалы тратят получаемые с потребителей деньги на текущие и капитальные ремонты, реагенты для очистки воды, оплату электроэнергии, топливо для спецтехники и машин аварийных бригад, модернизацию сетей, и сокращение поступлений может привести к снижению качества очистки воды и авариям вплоть до отключения холодной воды, говорит представитель РКС.
Предотвратить катастрофу может предоставление водоканалам бюджетных субсидий для компенсации недополученных доходов и убытков, считают авторы письма. Также водоканалы просят сделать адресным запрет на начисление пеней, погасить долги бюджетных организаций и обеспечить полную оплату в дальнейшем, ввести казначейское сопровождение расчетов бюджетников по ЖКУ и проконтролировать оплату организаций Минобороны и ФСИН, а также отменить плату за эквайринг на период карантина, и другое. В похожем письме на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина РАВВ также попросила ввести мораторий на начисление социальных платежей и отсрочку по налоговым платежам, предоставить кредитные каникулы, не применять повышающие коэффициенты за негативное воздействие на окружающую среду и др.
Общая выручка водоканалов в среднем составляет 400 млрд руб. в год. При снижении собираемости до 25%, убытки водоканалов могут превысить 300 млрд руб., считает представитель РКС: «Водоснабжение – важнейшая часть системы жизнеобеспечения городов, которая сейчас колоссально теряет выручку. Этого нельзя допускать, особенно в период пандемии, когда большая часть жителей находится на самоизоляции и необходимо повышенное внимание к качеству и надежности подачи воды».
Водоканалы не включены ни в какие меры поддержки, говорит Довлатова: «Мы переживаем, что просто не удержим эпидемиологическую обстановку. Весна всегда сложный период — из-за паводка растет расход реагентов, увеличивается число порывов. Это обычная история. Но сейчас мы отправили домой работников старше 65 лет, а заменяющим надо платить сверхурочные. Мы не сможем позволить себе покупать какие-то материалы, поэтому устранять аварии будет сложнее».
Водоснабжение самая бедная отрасль в сфере ЖКХ, говорит эксперт ОНФ Павел Склянчук: «Обращение лидеров рынка к правительству более чем обоснованно, финансовая устойчивость многих водоканалов, особенно в небольших городах, близка к нулю. Платежи абонентов это единственный источник их существования. Поэтому если резко упадет собираемость, это станет катастрофой». Негативные эффекты от снижения платежной дисциплины может сгладить возросшее индивидуальное потребление коммунальных ресурсов из-за того, что люди сидят дома, считает он.
Представители Мишустина, Минстроя не ответили на запросы «Ведомостей».