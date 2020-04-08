Российские водоканалы попросили правительство о поддержке

Распространение коронавируса и связанные с этим ограничения привели к росту затрат водоканалов, говорится в письме: нужно делать больше лабораторных анализов, проводить интенсивное УФ-облучение и повышать концентрацию реагентов для обеззараживания воды, а цены на них из-за ослабления рубля растут. При этом собираемость платежей снизилась за последнюю неделю с 95-96% до 15-20%, говорит исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова. Население, с одной стороны, расслабилось из-за запрета на взимание пеней за просрочку платежей, с другой — не привыкло платить в онлайне, а предприятия сократили потребление или вообще прекратили платить, так как им важнее выплатить зарплату, уточняет она. Это приведет к «колоссальным убыткам» и лишит водоканалы возможности поддерживать надежность системы, говорится в письме: «В связи с высокой изношенностью объектов коммунальной инфраструктуры (до 60-85%) неминуем рост аварийности систем холодного водоснабжения и водоотведения».