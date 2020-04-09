«30% бизнеса прекратит существование». Руководители крупных компаний обсудили будущее после коронавируса

По мнению Акимова, электронная коммерция и доставка считаются бенефициарами кризиса. Но он утверждает, что это ненадолго. Кризис приведет к шоку спроса — из-за падения доходов многие люди вынужденно снизят потребление. И вскоре с этим столкнутся и компании из сферы электронной коммерции и доставки, добавил Акимов: «И мы, и Wildberries, и «Яндекс»». По его словам, выручка «Почты России» в этом году может снизиться на 18–30 млрд руб. В 2019 г. этот показатель превысил 200 млрд руб.