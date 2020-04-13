Производители еды резко увеличили продажи напрямую потребителям

Производители еды резко увеличили продажи напрямую потребителямСпрос на онлайн-покупки частично компенсирует падение оффлайновых продаж
Из-за коронавируса и ограничительных мер, связанных с ним, производители продуктов резко увеличили онлайн-продажи конечному потребителю, минуя полки магазинов, рассказали опрошенные «Ведомостями» компании.
Многие производители сейчас оказались в сложной ситуации, говорит вице-президент ГК «Чистая линия» (выпускает мороженое и молочную продукцию) Армен Бениаминов. Рост спроса на онлайн-покупки может частично компенсировать падение в других каналах продаж (торговых центрах, киосках и др.), отметил он.
«Чистая линия» уже увеличила парк автомобилей для курьерской доставки интернет-покупок более чем в 3 раза – до 700, рассказал Бениаминов. Заказов стало больше: до введения в России режима всеобщей самоизоляции компания отправляла около 1000 заказов в день, а сейчас уже около 2500. Увеличенный парк автомобилей позволит выполнять до 10 000 заказов в Москве и Московской области, говорит он.
У производителя тепличных овощей из Липецкой области «Долина овощей» число интернет-заказов выросло в марте впятеро по сравнению с февралем, отмечает директор по развитию этой компании Элене Берая. Свой интернет-магазин «Долина овощей» запустила еще в начале года – привозит огурцы, помидоры, баклажаны, салаты на дом покупателям Москвы и Подмосковья со склада в Подольске. Но теперь из-за возросшего спроса компании пришлось увеличить число водителей и парк автомобилей.
У кондитерской фабрики «Победа» продажи в денежном выражении в марте выросли на 35% год к году, говорит ее представитель. Выручка собственного интернет-магазина «Победы» в марте подскочила на 90% год к году, количество заказов – более чем на 70%.
«Умалат» запустил собственный интернет-магазин в ноябре прошлого года, а сейчас из-за роста популярности оперативно его доработала и пытается сократить время обслуживания заказа, говорит директор по маркетингу «Умалата» Елена Кондрашова.
Те производители, у которых нет собственных онлайн-магазинов, идут на маркетплейсы, где также видят повышенный спрос.
Например, агрохолдинг «Степь», который входит в АФК «Система», торговлю на Ozon запустил в 2019 г. Сейчас компания продает там крупы, сахар, фасованные орехи и т. д. По сравнению с февралем 2020 г. в марте отгрузки для Ozon.ru увеличились почти вдвое, радуется гендиректор «Степи» Андрей Недужко. Самая востребованная продукция – рис, гречневая крупа, овсяные хлопья и сахар. Онлайн-заказы «Степь» доставляет при помощи транспортных компаний, из-за роста продаж пришлось увеличить парк наемного транспорта, добавляет он.
«Победа» тоже продает свою продукцию на маркетплейсах, больше всего – на Wildberries и Ozon, рассказывает представитель компании. «Степь» увеличивает число партнеров: недавно агрохолдинг начал продажи на маркетплейсе «Беру», а также стал поставщиком «Утконоса» и «Экомаркета», перечисляет Недужко.
На Ozon к концу марта число продавцов продуктов питания и товаров повседневного спроса выросло на треть – до 900, рассказала директор по связям с индустрией и корпоративным отношениям интернет-площадки Мария Заикина. Еще несколько тысяч продавцов – в процессе регистрации на маркетплейсе. О росте заявок от продавцов говорит и представитель маркетплейса Goods.ru.
Пока на интернет приходится небольшая часть продаж производителей. У «Чистой линии» и «Степи» – по 10%, у «Долины овощей» – около 1%. «Степь» в ближайшие два года планирует увеличить долю онлайн-продаж до 30%, надеется Недужко.
Раньше производителям сложно было развивать это направление, а теперь это более востребованная услуга и ее популярность будет расти, отметил Бениаминов. Производителям продуктов питания, чей ассортимент ограничен только собственной продукцией, сложнее выйти на большие объемы продаж через интернет, поясняет он: потребитель не готов заказать на 1000 руб. только одного мороженого – а это сумма для бесплатной доставки. И когда понадобилось дополнить ассортимент интернет-магазина, то «Чистая линия» в 2018 г. запустила производство молочных продуктов (молоко, творог, сметана и т. д.) и стала продавать их онлайн.
В России в 2019 г. онлайн-продажи еды выросли на 41% до 124,9 млрд руб., приводит данные президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Но пока доля этого рынка невелика: только 0,8% всей еды в России продается онлайн, согласно его подсчетам. Например, в Китае эта цифра – 14%, в Японии – 7,7%, в Великобритании – 7,2%, перечислил Соколов. Основные продажи идут через крупные интернет-магазины и маркетплейсы, доля продаж напрямую от производителей невелика, отмечает он: потребителю удобнее покупать в магазинах с широким ассортиментом, а предложение от производителей ограничено.
Рост популярности онлайн-покупок товаров повседневного спроса отмечала исследовательская компания Nielsen. На первой неделе ажиотажного спроса, с 9 по 15 марта, онлайн-продажи таких товаров в натуральном выражении подскочили на 81% год к году. На наделе 16–22 марта они выросли на 163%, с 22 по 29 марта – на 152%.
Ситуация с коронавирусом придаст импульс онлайн-продажам повседневной продукцией, считают эксперты Nielsen. «Опыт Китая <...> показывает, что COVID-19 действительно заставил потребителей пересмотреть отношение к онлайн-покупкам: 89% опрошенных сказали, что после завершения карантина намерены совершать больше покупок товаров повседневного спроса в интернете, особенно свежей продукции», – говорил Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия».