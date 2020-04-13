Производители еды резко увеличили продажи напрямую потребителям

Раньше производителям сложно было развивать это направление, а теперь это более востребованная услуга и ее популярность будет расти, отметил Бениаминов. Производителям продуктов питания, чей ассортимент ограничен только собственной продукцией, сложнее выйти на большие объемы продаж через интернет, поясняет он: потребитель не готов заказать на 1000 руб. только одного мороженого – а это сумма для бесплатной доставки. И когда понадобилось дополнить ассортимент интернет-магазина, то «Чистая линия» в 2018 г. запустила производство молочных продуктов (молоко, творог, сметана и т. д.) и стала продавать их онлайн.