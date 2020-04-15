Агрегаторы такси договариваются о льготах для партнерских таксопарков

Агрегаторы такси договариваются о льготах для партнерских таксопарковБез лизинговых каникул большая часть парков закроется
Сервис «Яндекс.Такси» договорился с лизинговыми компаниями о льготных условиях для таксопарков-партнеров, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с деталями переговоров. Это подтвердил Никита Тяжкун, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг «Альфа-лизинга», сотрудничающего с таксопарками. Переговоры о возможности лизинговых каникул подтвердили также представитель «Яндекс.Такси», исполнительный директор «Контрол лизинга» Александр Усов, руководитель транспортного холдинга Next Евгений Ермолаев и юрист таксомоторной компании «Авеню» Виталий Еремин.
Получить льготы по лизинговым выплатам, по словам представителя «Яндекс.Такси», могут все сотрудничающие с сервисом парки – они составляют большую часть партнеров сервиса (небольшая доля автомобилей, работающих с «Яндекс.Такси», – это индивидуальные предприниматели и самозанятые). Какой общий размер автопарка у партнеров, для которых обсуждаются льготы по лизингу, представитель сервиса раскрыть отказался.
Кроме «Альфа-лизинга» и «Контрол лизинга» также идут переговоры с «ВТБ лизингом», Major и «Фольксваген груп финанц», говорит представитель «Яндекс.Такси». «Ведомости» направили запросы перечисленным компаниям.
Лизинговые платежи для партнеров «Яндекс.Такси» могут быть снижены до 50–80% на период до трех месяцев, рассказывает человек, близкий к одному из участников переговоров. Среди других мер поддержки он называет отсрочку лизинговых платежей и отмену штрафов за просроченные выплаты. Условия льгот и сами льготы могут согласовываться с каждым таксопарком индивидуально в зависимости от финансового состояния и эффективности мер поддержки, добавляет собеседник «Ведомостей».
«Альфа-лизинг», по словам Тяжкуна, предоставляет сотрудничающим с компанией таксопаркам по их желанию два варианта лизинговых каникул. Первый – освобождение от уплаты основного долга на три месяца. В этом случае таксопарк платит только проценты. Второй – сокращение лизинговых платежей на 50% на четыре месяца. Это делается за счет увеличения срока договора лизинга или же выплаты полной суммы долга, включая накопившиеся за каникулы выплаты, до завершения срока договора. Есть и еще один вариант – выплата всей задолженности в течение 3–4 месяцев после конца лизинговых каникул, объясняет Тяжкун.
Программа реструктуризации лизинговых платежей есть и у «Контрол лизинга», без подробностей сообщил Усов.
«Альфа-лизинг» ведет переговоры и с другими сервисами заказа такси, рассказал Тяжкун. С кем именно – он не назвал. Пресс-секретарь «Ситимобила» Георгий Лобушкин сказал, что компания «прорабатывает совместно с партнерами различные схемы снижения лизинговых платежей». Представитель Gett не ответил на запрос.
Лизинговые платежи могут достигать 60% ежедневного заработка таксопарка с одной машины, знает Лобушкин: при наблюдающемся падении спроса на услуги такси у многих таксопарков может не хватить денег для выплат. Сокращение лизинговых платежей поможет поддержать таксопарки с непростой ситуацией и сохранить устойчивость до восстановления привычного ритма работы и жизни, соглашается представитель «Яндекс.Такси».
Если лизинговые компании не пойдут на уступки таксопаркам, это приведет к закрытию большинства таких фирм, считают Ермолаев и Еремин. В таком случае в Москву могут снова прийти региональные таксисты без лицензий, опасается Еремин. Уже сейчас количество заказов на такси упало на 50% – половина таксопарка Next, по словам Ермолаева, просто стоит без дела: компаниям нечем платить за лизинг.
Сейчас 3 из 5 сотрудничающих с парком Next лизинговых компаний согласились предоставить отсрочки по платежам до двух месяцев, говорит Ермолаев.
Еремин, напротив, утверждает, что лизинговые компании категорически отказываются от льгот по отсрочке платежей. По его словам, они аргументируют это тем, что они тоже несут большие убытки, а финансирования от Центробанка нет.
Если не предоставить таксопаркам льготы, пострадают не только они, но и сами лизинговые компании, указывает Тяжкун: придется продавать машины, зафиксировав убытки по договорам. По его словам, «Альфа-лизинг» заинтересован в том, чтобы поддержать клиентов, исправно плативших до кризисной ситуации. В случае с систематически недобросовестными плательщиками придется или изымать машины, или договариваться с другими компаниями об уступке долга, добавляет он.
С самого начала кризисной ситуации было понятно, что такси и каршеринг нельзя останавливать – это основные средства передвижения для населения больших городов и помощь в доставке, считает Усов. По его словам, для «Контрол лизинга» такси и каршеринг – основные клиенты, важно, чтобы они оставались на плаву.
Россия не первая страна, которая столкнулась со сложной ситуацией на рынке такси и каршеринга, напоминал Усов: переживший пик эпидемии и кризиса Китай за 1,5 месяца после карантина сумел восстановить работу сервисов такси на 75%.