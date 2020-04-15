Агрегаторы такси договариваются о льготах для партнерских таксопарков

«Альфа-лизинг», по словам Тяжкуна, предоставляет сотрудничающим с компанией таксопаркам по их желанию два варианта лизинговых каникул. Первый – освобождение от уплаты основного долга на три месяца. В этом случае таксопарк платит только проценты. Второй – сокращение лизинговых платежей на 50% на четыре месяца. Это делается за счет увеличения срока договора лизинга или же выплаты полной суммы долга, включая накопившиеся за каникулы выплаты, до завершения срока договора. Есть и еще один вариант – выплата всей задолженности в течение 3–4 месяцев после конца лизинговых каникул, объясняет Тяжкун.