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Департамент транспорта рассказал, как будут проверять пропуска в такси

Новая мера начнет действовать 15 апреля
Наталья Ищенко Бэла Ляув Ксения Вирченко
Евгений Разумный / Ведомости

Департамент транспорта рассказал, как будет работать заказ такси с 15 апреля, когда для поездки нужен будет цифровой пропуск.

При заказе такси код, или цифровой пропуск, вводить будет не нужно, рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин. Проверять пропуск будет водитель с помощью приложения «Помощник Москвы», которое будет установлено на его смартфоне. «Мы специально доработали программу для проверки действительности кода, – пояснил Пронин. – Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения».

По дороге автомобиль могут остановить полицейские, которые попросят у всех пассажиров паспорта и пропуска, продолжал Пронин. Полицейские сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси, при несовпадении выпишут штраф. «Мы будем следить за ситуацией каждый день и сверять число заказов и число проверок пропусков, если их количество не совпадет – будем разбираться», – предупредил он.

Что нужно знать о пропускном режиме в Москве и Подмосковье

Ответы на главные вопросы, связанные с получением и действием цифровых пропусков

Gett уже добавил в свое приложение возможность контроля электронных пропусков пассажиров водителями, рассказал гендиректор сервиса Анатолий Сморгонский. По его словам, перед поездкой клиенту, чтобы вызвать такси, нужно будет скопировать код в приложение Gett. Водители получат его в комментарии к заказу и смогут заранее проверить в приложении «Помощник Москвы». Если окажется, что код недействителен, водитель позвонит пассажиру и отменит заказ, объясняет Сморгонский.

Представитель «Яндекс.Такси» сообщил, что сервис направил информацию от департамента транспорта партнерам – индивидуальным предпринимателям, таксопаркам и водителям. «Наши партнеры уже получили уведомления и разъяснения, как водители могут быстро оформить цифровые пропуска для выполнения перевозок до конца апреля», – объяснил он.

Представитель «Ситимобил» Георгий Лобушкин сообщил, что компания доведет информацию о порядке проверки цифровых пропусков пассажиров до партнеров.

До сих пор неясно, как должны действовать таксисты, если садится пассажир, которому не нужен пропуск – журналист, военный, судья или полицейский, говорит сотрудник одного из агрегаторов такси: «У таксистов нет оснований проверять удостоверения у этих людей».

«Ведомости» обратились в департамент транспорта за уточнением, ответа пока нет.

Пропускная система в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса начнет действовать с 15 апреля. Для оформления пропуска на сайте нужно выбрать цель поездки. Их может быть три: работа, посещение врача или другая. Для сотрудников продолжающих работу предприятий, чье присутствие на производстве необходимо, и тех, чья работа связана с разъездами, пропуск оформляется до 30 апреля. Маршрут передвижения для них не ограничен. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных