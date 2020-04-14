Департамент транспорта рассказал, как будут проверять пропуска в такси

Департамент транспорта рассказал, как будут проверять пропуска в таксиНовая мера начнет действовать 15 апреля
Департамент транспорта рассказал, как будет работать заказ такси с 15 апреля, когда для поездки нужен будет цифровой пропуск.
При заказе такси код, или цифровой пропуск, вводить будет не нужно, рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин. Проверять пропуск будет водитель с помощью приложения «Помощник Москвы», которое будет установлено на его смартфоне. «Мы специально доработали программу для проверки действительности кода, – пояснил Пронин. – Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения».
По дороге автомобиль могут остановить полицейские, которые попросят у всех пассажиров паспорта и пропуска, продолжал Пронин. Полицейские сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси, при несовпадении выпишут штраф. «Мы будем следить за ситуацией каждый день и сверять число заказов и число проверок пропусков, если их количество не совпадет – будем разбираться», – предупредил он.
Gett уже добавил в свое приложение возможность контроля электронных пропусков пассажиров водителями, рассказал гендиректор сервиса Анатолий Сморгонский. По его словам, перед поездкой клиенту, чтобы вызвать такси, нужно будет скопировать код в приложение Gett. Водители получат его в комментарии к заказу и смогут заранее проверить в приложении «Помощник Москвы». Если окажется, что код недействителен, водитель позвонит пассажиру и отменит заказ, объясняет Сморгонский.
Представитель «Яндекс.Такси» сообщил, что сервис направил информацию от департамента транспорта партнерам – индивидуальным предпринимателям, таксопаркам и водителям. «Наши партнеры уже получили уведомления и разъяснения, как водители могут быстро оформить цифровые пропуска для выполнения перевозок до конца апреля», – объяснил он.
Представитель «Ситимобил» Георгий Лобушкин сообщил, что компания доведет информацию о порядке проверки цифровых пропусков пассажиров до партнеров.
До сих пор неясно, как должны действовать таксисты, если садится пассажир, которому не нужен пропуск – журналист, военный, судья или полицейский, говорит сотрудник одного из агрегаторов такси: «У таксистов нет оснований проверять удостоверения у этих людей».
«Ведомости» обратились в департамент транспорта за уточнением, ответа пока нет.
Пропускная система в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса начнет действовать с 15 апреля. Для оформления пропуска на сайте нужно выбрать цель поездки. Их может быть три: работа, посещение врача или другая. Для сотрудников продолжающих работу предприятий, чье присутствие на производстве необходимо, и тех, чья работа связана с разъездами, пропуск оформляется до 30 апреля. Маршрут передвижения для них не ограничен. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.