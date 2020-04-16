Производители сахара смогут объединяться для поставок за рубеж

Производители сахара смогут объединяться для поставок за рубежПравительство поддерживает такие соглашения
Правительство одобрило проект постановления, позволяющего создавать объединения производителей для экспорта сахара. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, участвующий в обсуждении проекта, и подтвердил федеральный чиновник. Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая сельское хозяйство, действительно согласовала проект, говорит ее представитель. Пресс-служба правительства на вопросы «Ведомостей» не ответила.
Проект разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Создать такой механизм поручал службе и Минсельхозу еще бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Цель – дать возможность производителям совместно вывозить излишки сахара на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Слишком много сладкого
С сезона 2016/17 Россия производит больше сахара, чем потребляет, рассказывал ранее «Ведомостям» председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Чтобы продать излишки, понадобилось развивать экспорт. Но мировые цены к тому времени упали ниже себестоимости у российских производителей.
Россия стала копить излишки, которые давили на внутреннюю цену. В 2019 г. оптовые цены на белый сахар были на семилетних минимумах – 19 руб./кг (с учетом НДС), говорится в записке к проекту постановления со ссылкой на данные Союзроссахара. Такая ситуация может привести к банкротству заводов, отмечено там же. В начале 2020 г. несколько заводов действительно заявили о планах остановить производство.
В сезоне 2019/2020 (длится с августа по июль) Россия произведет рекордные 7,7 млн т сахара, что почти на треть больше, чем в предыдущем сезоне, говорит Бодин.
Сейчас российский сахар по-прежнему неконкурентоспособен на мировом рынке. Себестоимость российского продукта на экспорт – $400 за тонну, а на мировом рынке тонна сахара продается за $348, говорит Бодин. Биржевая цена сахара в России на 15 апреля составляла 25 275 руб. в Южном федеральном округе. Это на 22,6% ниже цены на аналогичную дату 2019 г. Сахар в рознице также стоит на 20% ниже, чем год назад, по данным Росстата за неделю, закончившуюся 12 апреля 2020 г., – 36 руб./кг.
Как объединяться на экспорт
В проекте постановления на regulation.gov.ru приведены критерии, которым должны соответствовать соглашения экспортеров сахара.
Соглашение должна согласовать ФАС. Нельзя, чтобы участники альянса превысили уровень экспортных поставок сахара, установленный Минсельхозом. Суммарно на участников соглашения должно приходиться минимум 70% производства белого сахара или свекловичного сахара-сырца в России.
Не менее 10% произведенного участниками соглашения сахара должно продаваться на бирже. Это даст объективные данные о ценах на внутреннем рынке. Контролировать исполнение условий должна ФАС.
Чем поможет экспортный альянс
Экспорт сахара поможет поддерживать «справедливые цены» в России и одновременно обеспечит внутренний рынок, считает представитель Абрамченко. Заключив экспортное соглашение, производители смогут снизить издержки при поставках за рубеж, в том числе на логистику, говорит собеседник «Ведомостей». Такие объединения поддерживает и Минсельхоз: это позволит оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского сахара на внешних рынках, говорит его представитель.
Такие объединения действительно могут улучшить логистику, полагает финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров. Отправить сахар на экспорт можно только из порта Новороссийска. Но не у всех компаний есть заводы на юге, значительная часть расположена в Центральной России, напоминает он.
Экспортные альянсы – возможность организованно убрать с рынка профицит, добавляет гендиректор крупного производителя сахара, «Агрокомплекса им Н.И. Ткачева» Евгений Хворостина. Когда нужно отправить на экспорт крупную партию свекловичного сахара-сырца, который выпускают лишь несколько заводов, совместными силами компании могут сформировать партию, рассуждает Тихомиров.
Плюсы и минусы
Успешные примеры подобных экспортных объединений есть в других странах, напоминает Бодин. Например, в Новой Зеландии созданы кооперативы Fonterra и Alliance Group, которые экспортируют мясную и молочную продукцию. В июле 2019 г. три крупнейших агрохолдинга Франции (InVivo, Axereal, NatUp) создали зерновой кооператив Grain Overseas для увеличения конкурентоспособности на рынках Северной Африки.
Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев напомнил, что инициатор идеи экспортных соглашений в России – сама сахарная отрасль. В прошлом году ситуация была непростая, вспоминает он: перепроизводство и профицит сахара на товарном рынке, поэтому ФАС и согласовала проект. А сейчас, по мнению Тенишева, из-за ослабления курса рубля экспорт сахара вырос и в такого рода соглашениях нет необходимости. Они даже могут создать антимонопольные риски для сахарных компаний, привести к дефициту сахара на внутреннем рынке и росту цен на него, опасается он.
Подобные механизмы с точки зрения антимонопольного права всегда несут риски, подтверждает партнер Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Виталий Дианов. Например, есть вероятность, что производители получат возможность лучше координировать предложение на внутреннем рынке. Как следствие, это приведет к росту цены и за это заплатит российский потребитель, считает он.