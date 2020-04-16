Производители сахара смогут объединяться для поставок за рубеж

Сейчас российский сахар по-прежнему неконкурентоспособен на мировом рынке. Себестоимость российского продукта на экспорт – $400 за тонну, а на мировом рынке тонна сахара продается за $348, говорит Бодин. Биржевая цена сахара в России на 15 апреля составляла 25 275 руб. в Южном федеральном округе. Это на 22,6% ниже цены на аналогичную дату 2019 г. Сахар в рознице также стоит на 20% ниже, чем год назад, по данным Росстата за неделю, закончившуюся 12 апреля 2020 г., – 36 руб./кг.