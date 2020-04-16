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«Яндекс» организовал анализы на коронавирус на дому

Первые 10000 тестов для пожилых людей будут бесплатными
Ксения Вирченко
Отвозить медработников будет отдельный парк машин, который «Яндекс» сформировал вместе с партнерами /Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» совместно с партнерами организует тестирование на новый коронавирус на дому, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании. 

Чтобы пройти тестирование «Яндекса», клиент должен подать заявку на сайте «Помощь рядом». Брать анализ будет медицинский работник лабораторий-партнеров, рассказал представитель компании. Партнерами стали частные лабораторные службы «Ситилаб», «АрхиМед», «ЛабКвест», сеть клиник «Семейный доктор». Представитель «ЛабКвест» и гендиректор «АрхиМед» Ирина Малышева подтвердили сотрудничество с «Яндексом». «Ведомости» направили запрос остальным компаниям.

Отвозить медработников будет отдельный парк машин, который «Яндекс» сформировал вместе с партнерами-таксопарками.Какие именно таксопарки сотрудничают с проектом, представитель «Яндекса» не сказал.

Инициатива проходит в рамках социального проекта «Помощь рядом», в который «Яндекс» вложил 250 млн руб.

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Пока услуга будет доступна только пожилому населению старше 65 лет в Москве. Первые 10000 тестов для них будут бесплатными. Когда количество доступных тестов в лабораториях дорастет до определенного уровня, услугой смогут воспользоваться люди других возрастов и проживающие в разных регионах, без подробностей рассказал представитель «Яндекса».

По словам представителя «Яндекса», цена обычного теста — 3900 руб., результаты будут за 1-3 дня. Есть и ускоренный тест за 5200 руб., результат его будет за день.

Если у человека нет возможности оплатить тест самостоятельно, он сможет подать заявку на сайте help.yandex.ru и пройти тестирование бесплатно за счет пожертвований других клиентов, добавляет представитель «Яндекса».

«Помогая лабораторным службам безопасно и быстро проводить тесты на коронавирус на дому, мы можем замедлить распространение вируса», — считает управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян. По его словам, следующий этап проекта – доставка на дом тестов на антитела к вирусу.

Тестирование на коронавирус на дому уже проводит крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси». Цена такой услуги – от 5050 руб. На дом выезжают и сотрудники Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Его стоимость без учета выезда врача – 1250 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных