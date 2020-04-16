«Яндекс» организовал анализы на коронавирус на дому

Пока услуга будет доступна только пожилому населению старше 65 лет в Москве. Первые 10000 тестов для них будут бесплатными. Когда количество доступных тестов в лабораториях дорастет до определенного уровня, услугой смогут воспользоваться люди других возрастов и проживающие в разных регионах, без подробностей рассказал представитель «Яндекса».