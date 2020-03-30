«Яндекс» по аналогии с пробками начал оценивать уровень самоизоляции россиян
Сейчас в проекте представлены все города с населением свыше 1 000 000 человек, в ближайшее время индекс самоизоляции будет рассчитываться и для городов с населением от 50 000 человек.
Индекс будет обновляться каждый день. Значение индекса самоизоляции варьируется от 0 — «на улицах много людей» до 5 — «все сидят по домам».
По данным на 28 марта в среднем по городам-миллионникам индекс самоизоляции составил 3 балла. Лидерами по уровню самоизоляции являются Пермь, Челябинск и Красноярск — в этих городах индекс составил 3,2. В Самаре, Уфе и Екатеринбурге индекс самоизоляции равен 3,1. В Новосибирске, Санкт-Петербурге, Воронеже и Омске — 3,0. Чуть меньше сидят дома в Москве и Ростове-на-Дону — там аналитики «Яндекса» вычислили индекс самоизоляции в 2,9. Самые низкие показатели в Волгограде и Казани (2,8), а также в Краснодаре (2,6).
На странице проекта также можно посмотреть, как менялся индекс самоизоляции по дням — как по всей России, так и по городам-миллионникам. Из данных по всей стране видно, что уровень самоизоляции стабильно растет в субботу и воскресенье, но с 16 марта уровень самоизоляции россиян, если верить расчетам «Яндекса», растет и будние дни. На прошлой рабочей неделе с 23 по 27 марта уровень самоизоляции был стабильно выше значений предыдущих недель, но все равно ниже стандартного уровня выходного дня.
В Москве и Подмосковье, а также в Мурманской области уже действует режим всеобщей самоизоляции. Жители не должны покидать дома без веской причины. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных и вынести мусор. Аналогичные карантинные меры могут распространить и на другие регионы, премьер Михаил Мишустин утром 30 марта попросил губернаторов оценить такую возможность.
В России уже зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 302 новых случая. Большинство из них отмечено в Москве: за сутки число больных COVID-19 в столице выросло на 212 человек.