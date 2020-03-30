«Яндекс» по аналогии с пробками начал оценивать уровень самоизоляции россиян

На странице проекта также можно посмотреть, как менялся индекс самоизоляции по дням — как по всей России, так и по городам-миллионникам. Из данных по всей стране видно, что уровень самоизоляции стабильно растет в субботу и воскресенье, но с 16 марта уровень самоизоляции россиян, если верить расчетам «Яндекса», растет и будние дни. На прошлой рабочей неделе с 23 по 27 марта уровень самоизоляции был стабильно выше значений предыдущих недель, но все равно ниже стандартного уровня выходного дня.