Режим всеобщего карантина могут распространить на всю Россию
Премьер Михаил Мишустин попросил губернаторов оценить возможность введения карантинных мер, аналогичных тем, которые введены в Москве и Подмосковье. По словам премьера, правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
«Сейчас наша основная задача – это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», – сказал Мушустин. Премьер поддержал ограничительные меры, введенные в Москве и Московской области.
Сегодня в Москве, а также в Московской и Мурманской областях действует режим всеобщей самоизоляции. Жители не должны покидать дома без веской причины. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных и вынести мусор.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие дни «после проведения технических и организационных мероприятий» выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, «выданного в порядке, установленном правительством Москвы». Правила выдачи спецпропусков мэрия пообещала утвердить и опубликовать в ближайшие дни.
По данным на 29 марта, в России выявлено 1534 заболевших коронавирусом. Больше всего инфицированных в Москве (1014) и Подмосковье (112). От коронавируса в стране погибло десять человек, в том числе семь летальных исходов было зафиксировано в Москве.