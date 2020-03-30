Режим всеобщего карантина могут распространить на всю Россию

Сегодня в Москве, а также в Московской и Мурманской областях действует режим всеобщей самоизоляции. Жители не должны покидать дома без веской причины. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных и вынести мусор.