Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус

Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирусОн это делает в партнерстве с проектом «Медси» и МТС
Один из крупнейших интернет-магазинов в России ‒ Ozon запустил продажу сертификатов на медицинские онлайн-консультации и тесты на коронавирус, рассказала «Ведомостям» директор по развитию бизнеса в Ozon Илоанга Ершова. Все услуги – продукты совместного проекта сети клиник «Медси» и МТС, сервиса онлайн-консультаций SmartMed.
Акционер трех компаний-партнеров ‒ АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Корпорация владеет 100% акций ГК «Медси», 50% акций оператора мобильной связи МТС и 43% Ozon. «Активы АФК «Система» постоянно ищут возможности для синергии», ‒ заявил представитель корпорации.
Ozon ‒ третий по выручке интернет-магазин в России после Wildberries и «Ситилинка», по данным Data Insight за 2019 г.
Ozon начал продвигать медицинские услуги с теста на коронавирус ‒ такой баннер размещен на стартовой странице приложения онлайн-магазина. Клиенты могут приобрести сертификат на такой тест. Результаты, по словам представителя «Медси», будут через 72 часа после сдачи анализа. Тесты делают медсестры «Медси» в клиниках сети или на дому, от этого зависит стоимость услуги, добавил представитель МТС. Сейчас тесты доступны только в Москве, уточнил представитель Ozon.
По данным сайта Ozon, сейчас цена анализа варьируется от 2399 до 5699 руб. по скидке и от 4950 до 8230 руб. без нее. При этом SmartMed и «Медси» своим клиентам предлагают те же услуги по другим тарифам. Например, тест на дому в Москве у них стоит 5050 руб. вместо указанных на Ozon 7180 руб. (без скидки). Представители «Медси» и Ozon причину разницы в цене не объяснили.
Ozon предлагает несколько пакетов медицинских онлайн-консультаций от врачей-терапевтов и узкопрофильных специалистов, сообщила Ершова. Все интернет-приемы проводят врачи «Медси», добавляет представитель клиник. По его словам, врач поможет с расшифровкой анализов, даст общие рекомендации, обновит рецепты на выписанные ранее лекарства и др. Три месяца консультаций, согласно сайту Ozon, стоят 1190 руб., год – 2500 руб.
Ozon считает важным расширять ассортимент товаров и услуг, когда его клиенты живут в режиме самоизоляции, говорит Ершова: это позволяет им не ограничивать себя, иметь доступ ко всему необходимому, в том числе и к медицинским услугам. Для SmartMed сотрудничество с Ozon – возможность увеличить количество клиентов, сказал представитель «Медси». Планов партнерств с другими онлайн-площадками он не раскрыл.
Кроме SmartMed и Ozon другие российские интернет-магазины пока не предлагают телемедицинские услуги и тесты на коронавирус. На очный прием у специалистов «СМ-клиники» можно записаться через сервис бесплатных объявлений «Юла». «Ведомости» отправили запрос представителю клиники.