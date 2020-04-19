Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус

По данным сайта Ozon, сейчас цена анализа варьируется от 2399 до 5699 руб. по скидке и от 4950 до 8230 руб. без нее. При этом SmartMed и «Медси» своим клиентам предлагают те же услуги по другим тарифам. Например, тест на дому в Москве у них стоит 5050 руб. вместо указанных на Ozon 7180 руб. (без скидки). Представители «Медси» и Ozon причину разницы в цене не объяснили.