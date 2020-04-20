Доставка AliExpress и Tmall в России подешевеет

Благодаря новой модели сотрудничества с «Цайняо» даже маленькие продавцы смогут сократить время доставки заказов и предоставить покупателям дополнительные возможности, считает ее представитель: например, более гибкий выбор интервала времени. По его словам, логистические издержки продавцов могут снизиться до 50%. Размер будет зависеть от условий сотрудничества продавца с партнерами по доставке.