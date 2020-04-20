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Доставка AliExpress и Tmall в России подешевеет

Alibaba изменила модель работы с отечественными продавцами
Ксения Вирченко
РИА Новости

Входящий в Alibaba Group логистический оператор «Цайняо» поможет сократить траты на доставку заказов продавцам, работающим на платформах группы, в том числе в России. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. 

«Цайняо» отвечает за развитие и оптимизацию IT-инфраструктуры для управления поставками и дистрибуцией Alibaba Group. В сотрудничестве с разными логистическими партнерами она обеспечивает доставку заказанных на платформах Alibaba Group товаров. В России это AliExpress и Tmall: обе входят в совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ – «AliExpress Россия».

До сих пор российские продавцы договаривались о доставке товаров со специализированными службами и платили за нее самостоятельно. Цена доставки зависела от договоренностей с той или иной службой, объясняет представитель «Цайняо».

Новая логистическая модель работает так: партнеры «Цайняо» забирают товары у продавцов по всей России и в зависимости от региона и желания продавца доставляют посылки напрямую покупателю или же увозят их на централизованный склад в Подмосковье, откуда заказы развозятся клиентам. Партнерами проекта, по словам представителя «Цайняо», стали DPD, PickPoint, KCЭ и «Почта России».

Новый способ доставки доступен российскому малому и среднему бизнесу, работающему на Tmall и AliExpress в России, рассказал гендиректор «Цайняо» Вячеслав Савин. На крупные и зарубежные компании он не распространяется – последние и до этого пользовались услугами «Цайняо», чтобы привезти товары в страну.

Благодаря новой модели сотрудничества с «Цайняо» даже маленькие продавцы смогут сократить время доставки заказов и предоставить покупателям дополнительные возможности, считает ее представитель: например, более гибкий выбор интервала времени. По его словам, логистические издержки продавцов могут снизиться до 50%. Размер будет зависеть от условий сотрудничества продавца с партнерами по доставке. 

Новая модель поможет сократить сроки доставки и сделать ее дешевле, считает гендиректор DPD в России Николай Войнов. Доставлять товары с одного склада намного дешевле и быстрее, чем забирать заказы у каждого продавца по отдельности, подтверждает гендиректор PickPoint Надежда Романова.

Снижение затрат на логистику позволит продавцам уменьшить цену доставки и для покупателей, подтверждает владелец торгующего на AliExpress российского магазина товаров для дома и бытовой техники Mollmart Вадим Солынин. По его словам, сам магазин сделает бесплатной доставку товаров ценой от 2000 руб. и выше, а на дешевые покупатели смогут получить скидку, пропорциональную предоставляемым «Цайняо» льготам.

Без необходимости заключать отдельный договор с «Почтой России» продавцы получат большую географию доставки, добавляет представитель этой компании.

Ранее программу поддержки российских предпринимателей совместно с банком «Открытие» и Российским экспортным центром запустила другая международная торговая онлайн-платформа – eBay. После предварительного отбора компания предоставляет впервые зарегистрировавшимся на платформе продавцам доступ к обучающей программе продаж и др. Банк «Открытие» также отменил комиссии по основным пакетам и плату за открытие счета для всех предпринимателей и новых продавцов на eBay.

Представитель KCЭ не ответил на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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