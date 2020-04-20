Доставка AliExpress и Tmall в России подешевеет

Доставка AliExpress и Tmall в России подешевеетAlibaba изменила модель работы с отечественными продавцами
Входящий в Alibaba Group логистический оператор «Цайняо» поможет сократить траты на доставку заказов продавцам, работающим на платформах группы, в том числе в России. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
«Цайняо» отвечает за развитие и оптимизацию IT-инфраструктуры для управления поставками и дистрибуцией Alibaba Group. В сотрудничестве с разными логистическими партнерами она обеспечивает доставку заказанных на платформах Alibaba Group товаров. В России это AliExpress и Tmall: обе входят в совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ – «AliExpress Россия».
До сих пор российские продавцы договаривались о доставке товаров со специализированными службами и платили за нее самостоятельно. Цена доставки зависела от договоренностей с той или иной службой, объясняет представитель «Цайняо».
Новая логистическая модель работает так: партнеры «Цайняо» забирают товары у продавцов по всей России и в зависимости от региона и желания продавца доставляют посылки напрямую покупателю или же увозят их на централизованный склад в Подмосковье, откуда заказы развозятся клиентам. Партнерами проекта, по словам представителя «Цайняо», стали DPD, PickPoint, KCЭ и «Почта России».
Новый способ доставки доступен российскому малому и среднему бизнесу, работающему на Tmall и AliExpress в России, рассказал гендиректор «Цайняо» Вячеслав Савин. На крупные и зарубежные компании он не распространяется – последние и до этого пользовались услугами «Цайняо», чтобы привезти товары в страну.
Благодаря новой модели сотрудничества с «Цайняо» даже маленькие продавцы смогут сократить время доставки заказов и предоставить покупателям дополнительные возможности, считает ее представитель: например, более гибкий выбор интервала времени. По его словам, логистические издержки продавцов могут снизиться до 50%. Размер будет зависеть от условий сотрудничества продавца с партнерами по доставке.
Новая модель поможет сократить сроки доставки и сделать ее дешевле, считает гендиректор DPD в России Николай Войнов. Доставлять товары с одного склада намного дешевле и быстрее, чем забирать заказы у каждого продавца по отдельности, подтверждает гендиректор PickPoint Надежда Романова.
Снижение затрат на логистику позволит продавцам уменьшить цену доставки и для покупателей, подтверждает владелец торгующего на AliExpress российского магазина товаров для дома и бытовой техники Mollmart Вадим Солынин. По его словам, сам магазин сделает бесплатной доставку товаров ценой от 2000 руб. и выше, а на дешевые покупатели смогут получить скидку, пропорциональную предоставляемым «Цайняо» льготам.
Без необходимости заключать отдельный договор с «Почтой России» продавцы получат большую географию доставки, добавляет представитель этой компании.
Ранее программу поддержки российских предпринимателей совместно с банком «Открытие» и Российским экспортным центром запустила другая международная торговая онлайн-платформа – eBay. После предварительного отбора компания предоставляет впервые зарегистрировавшимся на платформе продавцам доступ к обучающей программе продаж и др. Банк «Открытие» также отменил комиссии по основным пакетам и плату за открытие счета для всех предпринимателей и новых продавцов на eBay.
Представитель KCЭ не ответил на запрос «Ведомостей».