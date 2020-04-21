Правительство планирует выделить аэропортам 16 млрд рублей субсидий

Правительство планирует выделить аэропортам 16 млрд рублей субсидийЭто крайне мало в условиях почти полного прекращения работы, считает отрасль
Правительство предполагает выделить аэропортам субсидии в размере 16 млрд руб. для компенсации потерь из-за коронавируса, рассказали «Ведомостям» сотрудники четырех крупных аэропортов, знающие об этом от чиновников и участвующие в обсуждениях. Аэропортовая отрасль вслед за авиацией практически остановилась из-за эпидемии: международные перевозки прекратились еще в конце марта, российские в апреле сократились в 20 раз по сравнению с прошлым годом. В 2019 г. российские аэропорты обслужили 221 млн пассажиров, из них ровно 2/3, или 146 млн, на внутренних линиях.
Сократить расходы пропорционально снижению трафика аэропорты не могут. 75% расходов аэропортов — условно постоянные и не зависят от пассажиропотока, рассказывал в интервью «Ведомостям» президент Международной ассоциации аэропортов (МАА) Евгений Чудновский. Самая большая статья расходов — это фонд оплаты труда. Непосредственно в российских аэропортовых операторах, без учета компаний по техобслуживанию судов и арендаторов недвижимости в терминалах, занято около 100 000 человек.
16 млрд руб. на всю отрасль — это крайне мало, говорят все собеседники «Ведомостей». Только во II квартале отрасль получит 27 млрд руб. убытка, и то при благоприятном сценарии, по которому ограничения на перелеты начнут сниматься в июне. Если жесткие ограничения из-за эпидемии продлятся до сентября, то по итогам 2020 г. российские аэропорты понесут суммарно 61 млрд руб. убытка.
Аэропорты не сокращают персонал в надежде на скорое возобновление полетов, рассказывал Чудновский. Убыток II квартала в 27 млрд руб. уже учитывает, что крупные аэропорты отправили половину персонала в простой с сохранением 2/3 зарплаты, говорил он.
Отправить в простой большее количество нельзя, так как люди нужны для обеспечения круглосуточной работы аэропорта даже при отсутствии рейсов. На этом настаивает Росавиация из соображений безопасности, ведь каждый крупный аэропорт является запасным для других гаваней. Средние и малые аэропорты отправляют в простой больше половины людей, так как могут работать часть суток.
Сейчас чиновники обсуждают критерии распределения этих средств, говорят собеседники «Ведомостей». Одно из предложений аэропортов — поделить их пропорционально количеству сотрудников. Это более справедливый способ, чем делить исходя из трафика, так как сертификационные требования к аэропортам едины и количество персонала в гаванях с пассажиропотоком, отличающимся в разы, будет примерно одинаково, говорят два собеседника.
У чиновника есть идея также учитывать такой критерий, как остаток средств на счетах аэропорта, добавляют два сотрудника, все частные аэропорты против, ведь это означает перераспределение поддержки в пользу неэффективных гаваней в ущерб эффективным.
Также для расчетов Росавиация просит аэропорты представить данные об их потерях от прекращения международного сообщения, говорит сотрудник крупного аэропорта. Это однобокий и неверный подход, так как внутренние перелеты тоже практически остановились, хотя формально они и не запрещены, отмечает он.
Серьезная претензия к этой мере в том, что она потребует от каждого аэропорта отдельно представлять свои расчеты и согласовывать их в нескольких министерствах, и это растянет выделение денег на неопределенный срок, говорит сотрудник другого крупного аэропорта. Гораздо эффективнее была бы немонетарная мера, например снижение единого социального налога (ЕСН) для всей отрасли с 27,8 до 7,6%, — она легко и быстро принимается, легко администрируется, добавляет собеседник. По данным МАА, такое снижение ЕСН позволит за 36 месяцев всей отрасли покрыть убыток в 27 млрд руб.
Представитель Минтранса от комментариев отказался. Параллельно с выделением 16 млрд руб. аэропортам обсуждается субсидия авиакомпаниям в 23 млрд руб.
«Очевидно, что серьезные ограничения на перелеты продлятся дольше месяца и убытки аэропортовой отрасли будут значительно больше 16 млрд руб. Избежать их аэропорты не могут из-за очень высокой доли постоянных расходов», — говорит профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.
«Ведомости» отправили запросы в «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово».