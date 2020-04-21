Правительство планирует выделить аэропортам 16 млрд рублей субсидий

Серьезная претензия к этой мере в том, что она потребует от каждого аэропорта отдельно представлять свои расчеты и согласовывать их в нескольких министерствах, и это растянет выделение денег на неопределенный срок, говорит сотрудник другого крупного аэропорта. Гораздо эффективнее была бы немонетарная мера, например снижение единого социального налога (ЕСН) для всей отрасли с 27,8 до 7,6%, — она легко и быстро принимается, легко администрируется, добавляет собеседник. По данным МАА, такое снижение ЕСН позволит за 36 месяцев всей отрасли покрыть убыток в 27 млрд руб.