Подано заявление на регистрацию первой российской вакцины от полиомиелита

Подано заявление на регистрацию первой российской вакцины от полиомиелитаЕе будет выпускать совместное предприятие «Нанолека» и Центра им. Чумакова
Совместное предприятие «Инвак» – биофармацевтической компании «Нанолек» и Центра иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН – 14 апреля подало заявление на регистрацию первой отечественной вакцины от полиомиелита. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Нанолек». Производство вакцины планируется начать к концу 2020 г.
Сейчас в России используется несколько вакцин от полиомиелита: импортные «Полиорикс» поизводства GlaxoSmithKline и «Имовакс полио» производства Sanofi, «Нанолек» выпускает из субстанции нидерландской компании Bilthoven «Полимилекс» и локализовал на своем заводе «Пентаксим» производства Sanofi.
«Ведомости» направили запросы GlaxoSmithKline и Sanofi.
Малое инвестиционное предприятие «Инвак» создано в июле 2019 г. для производства вакцин под Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Вакцина от полиомиелита – первый препарат компании.
ООО «Нанолек» – портфельная компания группы «Роснано», другой ее собственник, как писал «Коммерсантъ», – пасынок Татьяны Голиковой, социального вице-премьера. Среди продуктов компании –препараты для лечения и профилактики ВИЧ и СПИД «Атазановир-Нанолек» и «Дарунавир-Нанолек» (оба из индийской субстанции), в разработке несколько антибиотиков и пр. Выручка компании за 2019 г. составила 7,5 млрд руб.
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» занимается исследованиями в области медицинской вирусологии, в том числе изучением полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита и др.
Полиомиелит, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), –высокоинфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Оно неизлечимо: поражает нервную систему и может привести к общему параличу.
Совместное предприятие будет выпускать содержащую убитый вирус инактивированную вакцину против полиомиелита (ИПВ) на штаммах Сэбина. Она будет производиться по разработанной центром Чумакова технологии на заводе «Нанолек» в Кировской области. Проект предусматривает строительство дополнительных производственных мощностей, сообщил представитель «Нанолек», инвестиции в организацию производства вакцины составят более 3 млрд руб. Выпуск субстанции на заводе в Кировской области начнется в 2023 г., обещает он. Сейчас действующее вещество производится центром Чумакова.
Проект актуален не только в России, где ежегодная потребность в ИПВ оценивается примерно в 8 млн доз, но и для экспорта, считает гендиректор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов. На международном рынке существует серьезной дефицит этих вакцин – Всемирная органиация здравоохранения ведет программу иквидации полиомиелита и перехода на использование инактивированных вакцин вместо живых. Экспортный потенциал вакцины «Инвак» может составить до 20 млн доз ежегодно, привел Ишмухаметов экспертные оценки.
Сейчас в мире не хватает от 60 до 100 млн доз ИПВ, сообщил представитель «Нанолек» данные ВОЗ.
Задача «Инвака», по мнению исполнительного директора «Нанолека» Максима Стецюка, – обеспечить потребности Минздрава эффективными, безопасными и качественными вакцинами, которые производятся в России. Производственные мощности позволят полностью покрыть дополнительные потребности России в ИПВ, говорит представитель «Нанолек».
В последний раз случаи полиомиелита в России были зафиксированы в мае-сентябре 2010 г. С конца марта вакцинация населения в некоторых регионах России, в том числе и от полиомиелита, приостановлена из-за коронавируса. 23 апреля о возможных вспышках инфекционных заболеваний из-за связанных с COVID-19 ограничительных мер предупредила ВОЗ: «Когда службы иммунизации прерывают работу, даже в течение коротких периодов во время чрезвычайных ситуаций (ЧС), возрастает риск вспышек заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, таких как корь и полиомиелит».
«Ведомости» направили запросы представителям ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Минздрава России.