Подано заявление на регистрацию первой российской вакцины от полиомиелита

В последний раз случаи полиомиелита в России были зафиксированы в мае-сентябре 2010 г. С конца марта вакцинация населения в некоторых регионах России, в том числе и от полиомиелита, приостановлена из-за коронавируса. 23 апреля о возможных вспышках инфекционных заболеваний из-за связанных с COVID-19 ограничительных мер предупредила ВОЗ: «Когда службы иммунизации прерывают работу, даже в течение коротких периодов во время чрезвычайных ситуаций (ЧС), возрастает риск вспышек заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, таких как корь и полиомиелит».