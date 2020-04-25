Продажи Domino's Pizza в России упали на треть

Договор со Сбербанком предполагает, что в июне эта компания должна получить положительную EBITDA, говорит аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина, но показатели российской «дочки» DP Eurasia всегда были слабыми – например, по EBITDA, которая максимум составляла 6%. «Надеяться им можно лишь на помощь турецкой стороны, они лидер местного рынка с положительной EBITDA и могут помочь покрыть отрицательную EBITDA в России», – резюмирует Колбина.