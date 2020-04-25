Продажи Domino's Pizza в России упали на треть

Продажи Domino's Pizza в России упали на третьИз-за коронавируса она нарушила ковенанту по кредиту Сбербанка
DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, рассказала, как отразилось на ее бизнесе распространение COVID-19. Продажи в разных странах упали на десятки процентов, что привело к нарушению ковенант по кредиту Сбербанка.
За месяц – с 16 марта по 19 апреля – сопоставимые продажи в Турции упали на 12,2%, в России – на 31,2%. Компания объясняет это мерами властей по борьбе с пандемией.
В Турции заведения были открыты, но правительство вводило строгий комендантский час на выходные 11–12 и 18–19 апреля, который запрещал даже доставку продуктов питания.
Сокращение денежного потока в результате вспышки COVID-19 заставило DP Eurasia взять у турецких банков дополнительные кредиты, отмечается в сообщении. Их размер не указан.
В России, по оценке компании, ситуация лучше: все заведения продолжают работать на доставку и навынос.
Российская «дочка» DP Eurasia нарушила ковенанты по кредитам, определяемые как соотношение долга к EBITDA, по данным на 31 марта.
Основной кредитор компании – Сбербанк, которому компания должна 1,6 млрд руб. Из них 300 млн руб. обеспечены депозитом. Сбербанк согласился отказаться от требований, отмечено в сообщении DP Eurasia: «Группа ведет с банком конструктивный диалог в отношении условий на оставшуюся часть года». Пресс-служба Сбербанка от комментариев отказалась.
Договор со Сбербанком предполагает, что в июне эта компания должна получить положительную EBITDA, говорит аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина, но показатели российской «дочки» DP Eurasia всегда были слабыми – например, по EBITDA, которая максимум составляла 6%. «Надеяться им можно лишь на помощь турецкой стороны, они лидер местного рынка с положительной EBITDA и могут помочь покрыть отрицательную EBITDA в России», – резюмирует Колбина.
В текущей ситуации все банки в России идут навстречу клиентам, даже если пробит «групповой ковенант», говорит специалист в области корпоративного кредитования крупного российского банка: предлагаются различные уступки и реструктуризации. Главные опасения, по его словам, могут вызывать отношения материнской компании с турецкими банками, условия которых неизвестны. До стабилизации ситуации на рынке общепита и нормализации оперативной деятельности компании банк вряд ли будет требовать исполнения долговых обязательств, согласен куратор корпоративного кредитования крупного иностранного банка.
17 апреля ЦБ объявил новый пакет мер поддержки банковской отрасли. Среди них расширение послаблений по резервам, снижение платежей в фонд страхования вкладов и др. Банки смогут не ухудшать финансовое положение заемщика и не формировать дополнительные резервы, если до начала ограничений из-за коронавируса у него было высокое кредитное качество, объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
DP Eurasia, по собственным данным, вместе с дочерними структурами является крупнейшим доставщиком пиццы в Турции. Объединяет 765 заведений, из них 550 – в Турции, 203 – в России. По данным Euromonitor International за 2019 г., на российском рынке пиццы Domino’s Pizza с оборотом в 6,7 млрд руб. является вторым по величине игроком после Dodo Pizza, продажи которой – 20,6 млрд руб. На третьем месте – Papa John's (5,5 млрд руб.).
Акции DP Eurasia на Лондонской бирже подешевели на 3,26%, капитализация компании составила 60,5 млн фунтов ($74,6 млн).