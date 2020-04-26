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«Вкусвилл» запустил несколько новых форматов магазинов

Среди них – магазин с алкоголем, киоски и «дарксторы»
Ксения Вирченко Наталья Ищенко
Андрей Гордеев / Ведомости

Сеть магазинов «Вкусвилл» тестирует новые форматы – магазины с ограниченным числом покупателей и «дарксторы» (магазины, работающие только на формирование онлайн-заказов). Об этом «Ведомостям» рассказала управляющая единой концепцией сети магазинов Алена Несифорова. По ее словам, в ситуации с коронавирусом компания «понимает ответственность перед покупателями и продавцами» и пилотирует разные «безопасные форматы».

В апреле в Москве и Петербурге появились первые вендинговые автоматы «Вкусвилла» в жилых домах. Они продают соки, бакалею, батончики, готовую еду, кофе, говорится на сайте сети. Ранее, в начале апреля, «Вкусвилл» начал еще один «безопасный» проект – перевел несколько магазинов в формат «Вкусвилл киоск». Такие точки работают только на выдачу заказов, говорится на сайте «Вкусвилла». По составленному заранее или при входе в магазин списку заказ для клиента собирают продавцы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных