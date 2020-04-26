«Вкусвилл» запустил несколько новых форматов магазинов

В апреле в Москве и Петербурге появились первые вендинговые автоматы «Вкусвилла» в жилых домах. Они продают соки, бакалею, батончики, готовую еду, кофе, говорится на сайте сети. Ранее, в начале апреля, «Вкусвилл» начал еще один «безопасный» проект – перевел несколько магазинов в формат «Вкусвилл киоск». Такие точки работают только на выдачу заказов, говорится на сайте «Вкусвилла». По составленному заранее или при входе в магазин списку заказ для клиента собирают продавцы.