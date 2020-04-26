«Вкусвилл» запустил несколько новых форматов магазинов

«Вкусвилл» запустил несколько новых форматов магазиновСреди них – магазин с алкоголем, киоски и «дарксторы»
Сеть магазинов «Вкусвилл» тестирует новые форматы – магазины с ограниченным числом покупателей и «дарксторы» (магазины, работающие только на формирование онлайн-заказов). Об этом «Ведомостям» рассказала управляющая единой концепцией сети магазинов Алена Несифорова. По ее словам, в ситуации с коронавирусом компания «понимает ответственность перед покупателями и продавцами» и пилотирует разные «безопасные форматы».
В апреле в Москве и Петербурге появились первые вендинговые автоматы «Вкусвилла» в жилых домах. Они продают соки, бакалею, батончики, готовую еду, кофе, говорится на сайте сети. Ранее, в начале апреля, «Вкусвилл» начал еще один «безопасный» проект – перевел несколько магазинов в формат «Вкусвилл киоск». Такие точки работают только на выдачу заказов, говорится на сайте «Вкусвилла». По составленному заранее или при входе в магазин списку заказ для клиента собирают продавцы.