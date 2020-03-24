Как ритейлеры борются с дефицитом курьеров

Сестры Ксения и Ирина Бирюковы владеют небольшим кафе на Покровке. В меню Sisters cafe – пицца на тонком тесте, супы, стейки с салатами и бургеры. Иногда сестры бесплатно доставляли заказы постоянным клиентам, которые жили поблизости. Но услугу не рекламировали, говорит Ксения. Из-за вспышки коронавируса гостей стало меньше, и выручка упала на 70%. Чтобы компенсировать потери, Sisters cafe предложило бесплатную доставку всем клиентам в радиусе 2 км. Но заказы стали поступать не только с Покровки, но и из других районов Москвы – из Фили и Кунцева. Бирюковы расширили радиус доставки, но нанимать курьеров не стали – дорого. Развозить заказы начали сотрудники кафе (всего в нем работает 30 человек). Предпринимательницы сократили количество смен сотрудников и надеются компенсировать потери за счет доставки, признается Ксения.