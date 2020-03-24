Как ритейлеры борются с дефицитом курьеров
Сестры Ксения и Ирина Бирюковы владеют небольшим кафе на Покровке. В меню Sisters cafe – пицца на тонком тесте, супы, стейки с салатами и бургеры. Иногда сестры бесплатно доставляли заказы постоянным клиентам, которые жили поблизости. Но услугу не рекламировали, говорит Ксения. Из-за вспышки коронавируса гостей стало меньше, и выручка упала на 70%. Чтобы компенсировать потери, Sisters cafe предложило бесплатную доставку всем клиентам в радиусе 2 км. Но заказы стали поступать не только с Покровки, но и из других районов Москвы – из Фили и Кунцева. Бирюковы расширили радиус доставки, но нанимать курьеров не стали – дорого. Развозить заказы начали сотрудники кафе (всего в нем работает 30 человек). Предпринимательницы сократили количество смен сотрудников и надеются компенсировать потери за счет доставки, признается Ксения.
После роста заболеваемости коронавирусом в России нагрузка на персонал, занимающийся доставкой товаров на дом, резко выросла. Например, 16–17 марта количество онлайновых заказов на 40% превысило средние показатели 2020 г., сообщил представитель X5 Retail Group.
На прошлой неделе количество запросов на подбор курьеров и водителей выросло на 150%, говорит Юлия Молодницкая, директор отдела по развитию бизнеса кадровой компании Unity.
С 1 по 18 марта 2020 г. российские работодатели разместили на портале поиска работы HeadHunter 2097 вакансий курьера – на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 г., по данным HeadHunter.