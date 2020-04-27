Трафик «Шереметьево» в марте упал почти на 50%Базовый перевозчик аэропорта «Аэрофлот» отменил из-за коронавируса тысячи рейсов
Пассажиропоток крупнейшего российского аэропорта «Шереметьево» в марте сократился относительно марта 2019 г. на 41,6% – до 2,2 млн человек, сообщила Росавиация. Падение в других московских аэропортах было заметно меньше: «Домодедово» сократил трафик на 29,3% до 1,4 млн пассажиров, «Внуково» – на 24,3% до 1,2 млн пассажиров.
В марте Россия и иностранные государства активно закрывали международное сообщение в целях борьбы с коронавирусом. «Аэрофлот» исторически является крупнейшим перевозчиком за рубеж и на него же приходится около 75% всего трафика «Шереметьево». Уже к середине марта «Аэрофлот» из-за ограничений был вынужден закрыть порядка 1300 рейсов в неделю. В конце марта правительство России полностью запретило международные полеты, «Аэрофлот» дополнительно закрыл еще около 1000 рейсов в неделю, следовало из расписания перевозчика на его сайте.
Все три московских аэропорта в марте обслужили 1,7 млн человек на международных рейсах, вдвое меньше, чем в марте прошлого года, сообщила Росавиация. Падение внутренних перевозок через Москву составило всего 22,1% – до 3,1 млн человек.
Крупнейшие перевозчики «Домодедово» – авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии» – летали за рубеж значительно меньше. Каждой из них пришлось закрыть примерно по 400 зарубежных рейсов в неделю, при этом часть этих рейсов они выполняли не из Москвы. Основные перевозчики «Внуково» – лоукостер «Победа» и Utair – закрыли соответственно 200 и 160 международных рейсов в неделю, Utair значительную часть рейсов также выполнял не из Москвы.