Трафик «Шереметьево» в марте упал почти на 50%

В марте Россия и иностранные государства активно закрывали международное сообщение в целях борьбы с коронавирусом. «Аэрофлот» исторически является крупнейшим перевозчиком за рубеж и на него же приходится около 75% всего трафика «Шереметьево». Уже к середине марта «Аэрофлот» из-за ограничений был вынужден закрыть порядка 1300 рейсов в неделю. В конце марта правительство России полностью запретило международные полеты, «Аэрофлот» дополнительно закрыл еще около 1000 рейсов в неделю, следовало из расписания перевозчика на его сайте.