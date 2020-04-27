Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты

Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билетыСейчас летать продолжают только пассажиры, которые вынуждены это делать
«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в марте билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стоили на 50–110% дешевле, чем стали стоить в апреле. Это следует из информации систем бронирования на сайтах этих авиакомпаний.
Кратный рост
Самые доступные билеты «Аэрофлота» на апрель – май из Москвы в Краснодар и Минводы в апреле стоят по 5900 руб., а в конце марта продавались по 2800 руб. Перелет в Санкт-Петербург на апрель – май подорожал с 2400 до 4900 руб., в Волгоград – с 3400 до 6900 руб., в Екатеринбург – с 3900 до 6600 руб, в Пермь — с 3500 до 6900 руб, в Сочи — с 3100 до 5900 руб. Абсолютный лидер — Омск: путешествие сюда национальным перевозчиком подорожало в 2,4 раза до 9500 руб.
На 50–80% подорожали билеты в Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Красноярск, Иркутск, Тюмень. Только в Новосибирск перелет в апреле подорожал лишь на 10%.
Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города и у S7, «Уральских авиалиний» и Utair. Билеты у них стоят на несколько сотен рублей дешевле, чем у национального перевозчика. Ценовым лидером в отсутствие лоукостера «Победа», которая на апрель – май полностью остановила полеты, стала Utair: она из Москвы летает в 10 городов этого списка, все цены у нее немного ниже, чем у конкурентов.
Представители S7, «Уральских авиалиний» и Utair отказались от комментариев. «Ведомости» ожидают комментарии «Аэрофлота». Стоимость билетов в более глубокой продаже — на лето и осень — у этих перевозчиков не менялась с марта.
Кто не отказывается летать
С конца марта из-за мер по борьбе с коронавирусом российским авиакомпаниям полностью запрещены международные перевозки, остались только единичные рейсы для возврата россиян домой. Во второй половине марта стал стремительно падать спрос и на внутренние перелеты: в конце марта падение здесь достигло 50%, в первую неделю апреля — 90%, а дальше — 95%.
«В условиях конкурентного рынка при падении спроса или росте предложения цены на перелеты снижаются. Но данная ситуация совсем не рыночная, спрос упал почти до нуля, летать продолжают только люди, нечувствительные к цене, которым необходимо улететь во что бы то ни стало», — говорит профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Плюс авиакомпаниям за счет оставшихся пассажиров надо хоть как-то отбивать расходы на выполнение рейсов, добавляет он.
С «Россией» дешевле
Цены на билеты своей дочерней авиакомпании «Россия» формирует «Аэрофлот». Во второй половине марта билеты «России», как и у других крупных игроков, подешевели. В апреле «Россия» прекратила полеты из Москвы и летает только примерно в 20 крупнейших городов из Санкт-Петербурга, и цены на эти билеты в апреле не выросли или выросли незначительно. Билеты «России» из Санкт-Петербурга теперь заметно дешевле, чем у остальных авиакомпаний в аналогичные города из Москвы. Даже в южные города страны — Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, полет куда проходит через Москву.
Во второй половине марта, когда международные рейсы стремительно закрывались, а спрос по России еще сохранялся, российские авиакомпании рассчитывали увеличить перевозки внутри страны. Тогда как раз «Аэрофлот» и другие авиакомпании существенно снизили цены. Но 27 марта по решению правительства были закрыты до конца мая все гостиницы и санатории, а регионы стали вводить для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга 14-дневный карантин.
«Нынешнее падение спроса действительно могло привести к подорожанию билетов. Авиакомпании обычно используют принципы ценообразования от спроса и применяют механизмы кросс-субсидирования цен на разных уровнях: на уровне одного рейса – когда дешевые билеты субсидируются за счет дорогих билетов, которые продаются в последние дни до вылета, и билетами бизнес-класса; на уровне сети — некоторые направления не приносят прибыли, но при этом обеспечивают авиакомпании пассажиров на других направлениях ее сети; на уровне сезонов — дешевые билеты в низкий сезон существуют за счет высоких цен в высокий сезон», — говорит эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев. Но сейчас механизмы кросс-субсидирования не работают, продолжает эксперт: авиакомпании не ожидают, что смогут заработать за счет высокого летнего сезона в этом году из-за ситуации с коронавирусом, почти все высокодоходные направления закрыты (это в основном были международные линии), а спрос на авиаперевозки так сильно упал, что рейсы не будут полными и, соответственно, не будет возможности субсидировать дешевые билеты за счет билетов, проданных в последние дни до вылета. Спрос сейчас не эластичен, поэтому изменение цены не приведет к изменению спроса, добавляет Зайцев.
Цены сейчас управляются в ручном режиме, их рост позволит хоть как-то возмещать затраты на выполнение полетов, признает сотрудник одной из этих авиакомпаний. И, понятно, летают те пассажиры, которые не могут не лететь, добавляет он. Также надо учитывать уход «Победы», которая сдерживала цены у всех остальных игроков, говорит сотрудник другого крупного перевозчика. «Мы выполняем те рейсы, спрос на которые позволяет окупить затраты на керосин и услуги аэропортов», — сказал ранее представитель S7.
Кроме этих авиакомпаний широкую маршрутную сеть из Москвы имели «дочки» «Аэрофлота» «Победа» и «Россия», а также группа Nordwind. «Победа» на два месяца остановилась, группа Nordwind в апреле также прекратила пассажирские перевозки, а «Россия» приостановила московские рейсы и летает сейчас в крупные города только из Санкт-Петербурга.