Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты

«Нынешнее падение спроса действительно могло привести к подорожанию билетов. Авиакомпании обычно используют принципы ценообразования от спроса и применяют механизмы кросс-субсидирования цен на разных уровнях: на уровне одного рейса – когда дешевые билеты субсидируются за счет дорогих билетов, которые продаются в последние дни до вылета, и билетами бизнес-класса; на уровне сети — некоторые направления не приносят прибыли, но при этом обеспечивают авиакомпании пассажиров на других направлениях ее сети; на уровне сезонов — дешевые билеты в низкий сезон существуют за счет высоких цен в высокий сезон», — говорит эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев. Но сейчас механизмы кросс-субсидирования не работают, продолжает эксперт: авиакомпании не ожидают, что смогут заработать за счет высокого летнего сезона в этом году из-за ситуации с коронавирусом, почти все высокодоходные направления закрыты (это в основном были международные линии), а спрос на авиаперевозки так сильно упал, что рейсы не будут полными и, соответственно, не будет возможности субсидировать дешевые билеты за счет билетов, проданных в последние дни до вылета. Спрос сейчас не эластичен, поэтому изменение цены не приведет к изменению спроса, добавляет Зайцев.