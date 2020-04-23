«Аэрофлот» удвоит в мае количество рейсов по России

На май таким образом, «Аэрофлот» планирует около 140 рейсов в сутки — это почти вдвое больше, чем сейчас. В апреле «Аэрофлот» сократил количество рейсов до 70-80 в день, следует из расписания на его сайте. Он полностью прекратил полеты в часть российских городов — Абакан, Архангельск, Воронеж, Грозный, Кемерово, Магас, Нижнекамск, Новокузнецк, Саранск и Саратов: продажи в них начинаются только с последних чисел апреля или в начале мая. В некоторые города осталось только по одному рейсу в неделю — в Барнаул, Белгород, Геленджик, Ставрополь, Томск, Ханты-Мансийск и Якутск, следует из информации на сайте перевозчика. По количеству выполняемых рейсов национальный перевозчик впервые уступил первенство — S7 Airlines, которая выполняет 110-130 рейсов в сутки. Такое количество рейсов сохранено потому, что S7 помимо хаба в Москве имеет также большую программу полетов из Новосибирска. А спрос на региональные рейсы сократился не так сильно, как на столичные. До кризиса S7 делала около 300 внутренних полетов в сутки.