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«Аэрофлот» удвоит в мае количество рейсов по России

Перевозчик надеется на ослабление карантинных мер
Александр Воробьев
Максим Стулов / Ведомости

«Аэрофлот» объявил о количестве внутренних рейсов на май: национальный перевозчик летает только из Москвы, в 56 российских городов и обратно он планирует выполнять примерно 1000 рейсов в неделю (или 500 оборотных рейсов — туда-обратно). До связанного с коронавирусом кризиса «Аэрофлот» выполнял около 3000 рейсов внутри России еженедельно.

На май таким образом, «Аэрофлот» планирует около 140 рейсов в сутки — это почти вдвое больше, чем сейчас. В апреле «Аэрофлот» сократил количество рейсов до 70-80 в день, следует из расписания на его сайте. Он полностью прекратил полеты в часть российских городов — Абакан, Архангельск, Воронеж, Грозный, Кемерово, Магас, Нижнекамск, Новокузнецк, Саранск и Саратов: продажи в них начинаются только с последних чисел апреля или в начале мая. В некоторые города осталось только по одному рейсу в неделю — в Барнаул, Белгород, Геленджик, Ставрополь, Томск, Ханты-Мансийск и Якутск, следует из информации на сайте перевозчика. По количеству выполняемых рейсов национальный перевозчик впервые уступил первенство — S7 Airlines, которая выполняет 110-130 рейсов в сутки. Такое количество рейсов сохранено потому, что S7 помимо хаба в Москве имеет также большую программу полетов из Новосибирска. А спрос на региональные рейсы сократился не так сильно, как на столичные. До кризиса S7 делала около 300 внутренних полетов в сутки.

«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов

S7 сейчас выполняет примерно в полтора раза больше полетов

Пассажирские рейсы за рубеж российские авиакомпании полностью прекратили в конце марта по решению правительства. По данным Международной ассоциации аэропортов, внутренний трафик российских авиакомпаний в первую неделю апреля упал в 10 раз относительно аналогичных дат прошлого года, во вторую-третью — в 15—20 раз. На этой неделе трафик стабильно ниже прошлогоднего в 20 раз, сообщала ассоциация.

В мае запланирован рост числа рейсов, так как ожидается ослабление карантинных мер, говорит человек, близкий к группе «Аэрофлот». Сейчас многие регионы ввели 14-дневный карантин для прилетающих из Москвы. Но если реальный спрос будет низким, то не исключена отмена части рейсов, добавляет собеседник.Международная ассоциация аэропортов ожидает, что спрос на перелеты начнет восстанавливаться только в июне, а в мае будет оставаться на нынешних минимальных значениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных