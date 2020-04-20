«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов

Но сейчас S7 продолжает выполнять от 120 до 130 рейсов в сутки в зависимости от дня недели, следует из информации сервиса flightradar24. В марте S7 выполняла примерно 300 рейсов в сутки внутри страны. В среднем за последние две недели S7 Airlines выполняет около 130 рейсов в день, из них около 60 на Embraer 170 – у этого типа воздушных судов наименьшие емкость и эксплуатационные расходы, говорит представитель S7 Надежда Хаитова. «Ситуация на региональных линиях отчасти совпадает с эпидемиологической обстановкой в стране: спрос на перелеты вне Москвы хоть и существенно снизился, но не так, как на рейсы в столицу. Актуальная доля рейсов вне Москвы – около 50%», — отметила она.