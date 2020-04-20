«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов

«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсовS7 сейчас выполняет примерно в полтора раза больше полетов
«Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении количества рейсов по России в апрельском расписании: с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки. Международные перевозки пассажиров российские авиакомпании прекратили из-за коронавируса к концу марта, остались только чартерные рейсы для возврата россиян домой.
«Аэрофлот» уменьшил сеть
Сокращения продолжились и после 10 апреля: в конце прошлой недели «Аэрофлот» выполнял в сутки от 70 до 80 российских рейсов в одну сторону, следует из системы бронирования на его сайте. На этой неделе также остаются продажи на 70—80 рейсов в сутки, на субботу — воскресенье по 90 рейсов, но часть полетов к концу недели может быть отменена, такое уже происходило в апреле.
Все рейсы «Аэрофлот» выполняет в Москву или из Москвы. Он полностью прекратил полеты в часть российских городов — Абакан, Архангельск, Воронеж, Грозный, Кемерово, Магас, Нижнекамск, Новокузнецк, Саранск и Саратов: продажи в них начинаются только с последних чисел апреля или в начале мая. В некоторые города осталось только по одному рейсу в неделю — в Барнаул, Белгород, Геленджик, Ставрополь, Томск, Ханты-Мансийск и Якутск, следует из информации на сайте перевозчика.
По данным Международной ассоциации аэропортов, внутренний трафик российских авиакомпаний в первую неделю апреля упал в 10 раз относительно аналогичных дат прошлого года, во вторую-третью — в 15—20 раз.
«Аэрофлот» выполняет примерно 40 оборотных рейсов в сутки (или 80 в одну сторону. — «Ведомости»), говорит представитель авиакомпании Юлия Спивакова. Решение о корректировке — сохранении или закрытии рейса — принимается исходя из фактического спроса и загрузки, отметила она.
Новый лидер
S7 Airlines уже шесть лет является вторым игроком на российском рынке после «Аэрофлота», но ее пассажиропоток более чем вдвое уступал показателям национального перевозчика. В 2019 г. авиакомпании перевезли соответственно 37,2 млн и 18,9 млн человек.
Но сейчас S7 продолжает выполнять от 120 до 130 рейсов в сутки в зависимости от дня недели, следует из информации сервиса flightradar24. В марте S7 выполняла примерно 300 рейсов в сутки внутри страны. В среднем за последние две недели S7 Airlines выполняет около 130 рейсов в день, из них около 60 на Embraer 170 – у этого типа воздушных судов наименьшие емкость и эксплуатационные расходы, говорит представитель S7 Надежда Хаитова. «Ситуация на региональных линиях отчасти совпадает с эпидемиологической обстановкой в стране: спрос на перелеты вне Москвы хоть и существенно снизился, но не так, как на рейсы в столицу. Актуальная доля рейсов вне Москвы – около 50%», — отметила она.
S7, так же как и «Аэрофлот», летает сейчас из Москвы примерно в 40 российских городов. Но еще примерно в 40 городов S7 летает из Новосибирска. «S7 поддерживает региональную сеть, в ней у авиакомпании много субсидируемых маршрутов, плюс трансфер между региональными городами не через Москву сейчас намного привлекательнее, так как для прилетающих из Москвы зачастую действует карантин», — говорит профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Многие регионы ввели для прилетающих из Москвы обязательный 14-дневный карантин.
«В 1991 г. из летных отрядов «Аэрофлота» стали образовываться отдельные региональные авиакомпании, также начали возникать с нуля частные авиакомпании», — напоминает гендиректор компании Infomost Борис Рыбак. В 1990-е национальный перевозчик был сосредоточен на международных линиях, в конце 90-х «Сибирь» (предыдущее название S7) даже стала лидером по перевозке пассажиров на внутренних рейсах, близко по количеству пассажиров подбирались «Трансаэро» и Utair, но «Аэрофлот» за счет, по сути, монополии на международных рейсах все равно оставался крупнейшей авиакомпанией страны, продолжает эксперт. В начале 2000-х «Аэрофлот» решил развиваться и на внутреннем рынке, начал стремительно расти и быстро достиг недосягаемых для конкурентов показателей, говорит Рыбак.
У кого больше пассажиров
Примерно половину своих рейсов S7 выполняет на региональных реактивных самолетах Embraer 170 вместимостью 78 кресел. В парке авиакомпании 17 таких судов, сейчас летает 15, делая до шести рейсов в сутки, в основном из Новосибирска.
Остальные рейсы S7 выполняет на среднемагистральных судах Airbus 320 или Boeing 737 вместимостью примерно 160 человек. «Аэрофлот» почти для всех своих рейсов тоже использует А320, В737, а также региональные российские суда SSJ100 вместимость 98 человек. Только восемь рейсов в сутки «Аэрофлот» — в дальневосточные города Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский и обратно — выполняет на дальнемагистральных лайнерах.
Возможно, S7 теперь перевозит и больше всех пассажиров. «Загрузка у обоих авиакомпаний одинаковая — на московских рейсах в среднем по 50 человек, на региональных поменьше, около 40», — говорит сотрудник российской авиакомпании, знающий цифры от своих коллег. «Аэрофлот» и S7 загрузку своих рейсов не раскрывают. Все предыдущие годы и в начале этого загрузка S7 была выше, чем у национального перевозчика, на 6—10 п. п.
Зачем продолжать полеты
Уже шесть российских авиакомпаний полностью остановили пассажирские перевозки: лоукостер «Победа», регулярно-чартерные авиакомпании Nordwind и «Икар» и чартерные туристические перевозчики Azur Air, Royal Flight и I Fly.
Экономически продолжение полетов в нынешних условиях почти равносильно остановке, возможно, при полной остановке общие потери даже были бы немного меньше, признает сотрудник одной из крупнейших авиакомпаний.
«После полной остановки восстанавливать полеты сложнее, чем при сохранении хоть части рейсов. Хотя бы с точки зрения подготовки и пилотов», — говорит топ-менеджер российской авиакомпании. Плюс часть региональных рейсов S7 субсидируется, для получения субсидий надо продолжать летать, говорят сотрудники двух авиакомпаний.
«Нам кажется важным максимально сохранить связанность внутри страны, особенно в тех регионах и по тем направлениям, где отсутствует альтернатива авиасообщению, — говорит представитель S7. — Введенные по стране ограничения снизили спрос на перелеты до минимального уровня. Тем не менее потребность в полетах сохраняется. Сегодня мы выполняем в основном те рейсы, которые позволяют окупить расходы на топливо и обслуживание в аэропорту».
«Выполнение полетов — это сложный производственный процесс, перезапуск этого процесса после полной остановки будет долгим и дорогостоящим мероприятием», — объясняет Рыбак.