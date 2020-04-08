«Аэрофлоту» не хватает мест для нелетающих самолетов

Аэрофлот» испытывает дефицит мест для стоянки нелетающих самолетов, в базовом аэропорту «Шереметьево» – крупнейшем в России – все суда просто не помещаются, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех крупных аэропортов. Он ищет по всей стране места, где можно было бы поставить лайнеры, говорят они и подтверждает сотрудник «Аэрофлота».