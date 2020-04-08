«Аэрофлоту» не хватает мест для нелетающих самолетов
Перевозчик ищет стоянку для судов в аэропортах по всей стране
Аэрофлот» испытывает дефицит мест для стоянки нелетающих самолетов, в базовом аэропорту «Шереметьево» – крупнейшем в России – все суда просто не помещаются, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех крупных аэропортов. Он ищет по всей стране места, где можно было бы поставить лайнеры, говорят они и подтверждает сотрудник «Аэрофлота».
В парке «Аэрофлота» на конец февраля было 247 самолетов. Его «дочка» «Россия», которая базируется в «Шереметьево» и «Пулково», имеет третий во величине флот в стране – 61 лайнер.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области