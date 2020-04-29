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«Газпром» может потерять почти $19 млрд экспортной выручки

Компания допускает падение экспорта и сокращение инвестпрограммы на 20% в этом году
Артур Топорков
Максим Стулов / Ведомости

«Газпром» прогнозирует существенное снижение объемов экспорта трубопроводного газа по сравнению с предыдущим годом, сообщил 29 апреля начальник финансово-экономического департамента Александр Иванников, комментируя отчетность компании по МСФО за 2019 г. «Мы в еженедельном режиме производим укрупненный пересчет бюджета и смотрим на ситуацию. Сегодня мы считаем бюджет исходя из следующих сценарных условий: экспорт – 166,6 млрд куб. м, цена среднегодовая – $133 за 1000 куб. м». Эти значения, естественно, далеки от окончательных, подчеркнул Иванников: «Мы не относимся к этому как к догме, и цифры корректируются по мере того, как меняется ситуация на рынке».

В 2019 г. «Газпром» поставил в Европу (с учетом Турции) 199,2 млрд куб. м газа, при средней стоимости продажи около $204 за 1000 куб. м. Экспортная выручка «Газпрома» от этих поставок составила около $40,8 млрд. Но уже с начала 2020 г. компания столкнулась с целым рядом проблем на ключевом для себя экспортном рынке. Исходя из ориентиров, данных Иванниковым, в этом году экспортная выручка «Газпрома» может упасть почти вдвое до $22,1 млрд. В рублевом эквиваленте размер потерь в выручке по сравнению с прошлым годом может составить около 1,4 трлн руб. (по курсу ЦБ на 24 апреля).

Оперируя терминами, близкими инвесторам и финансистам, Иванников объяснил возможное падение финансовых показателей появлением «черного лебедя», причем не одного, а сразу нескольких. На фоне аномально теплой зимы и избытка запасов топлива в подземных хранилищах спотовые котировки газа на европейских торговых площадках уже к середине февраля обрушились в 1,5 раза до $100 за 1000 куб. м. Средняя цена продаж «Газпрома» по долгосрочным контрактам выше спотовых бенчмарков в среднем на $35–36, говорила в феврале курирующая экспорт заместитель предправления Елена Бурмистрова.

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Тем не менее подобная динамика уже тогда вынудила «Газпром» корректировать ожидания от 2020 г. Актуальный на начало февраля прогноз средней экспортной цены по году был $175–180, говорила Бурмистрова. Даже при сохранении объемов поставок подобное снижение относительно заложенных в бюджет 2020 г. $200 за 1000 куб. м грозит компании потерей около 100 млрд руб., указывал курирующий финансовый блок заместитель предправления Фамил Садыгов. Размер заложенного в бюджет резерва на возможные изменения рыночной конъюнктуры – около 676,5 млрд руб., говорил Садыгов.

На температурных аномалиях и рекордных запасах в европейских ПХГ проблемы «Газпрома» в 2020 г. не закончились. Вместе с началом пандемии COVID-19 и попытками ограничить распространение вируса регуляторными ограничениями в Европе снизилось потребление газа. Что, в свою очередь, вместе с избытком предложения привело к продолжению падения цен на рынке. Падение спроса отмечено во всех секторах, кроме коммунального, сказал Иванников. К концу марта на нидерландском TTF цена фьючерсов с поставкой на месяц вперед уверенно опустилась ниже отметки в $90 за 1000 куб. м, а к 24 апреля проваливалась до $66 (данные платформы Intercontinental Exchange).

«Газпром» не ждет быстрого восстановления рынка, следует из слов Иванникова. К середине лета цена поставок может снизиться до уровня около $70 за 1000 куб. м, допустил он. Но осенью, ближе к концу года можно рассчитывать на изменение тренда и восстановление цен до уровня около $130, добавил Иванников, ссылаясь в качестве ориентира на форвардную кривую.

В качестве антикризисной меры «Газпром» допускает сокращение расходов на инвестпрограмму. В бюджете группы «Газпром» на 2020 г. она была заложена в размере 1,6 трлн руб. Сейчас речь идет о возможном снижении этих затрат на 20% до 1,3 трлн, сообщил Иванников. Однако пока это лишь один из сценариев, подчеркнул он, фактическое решение будет приниматься по результатам первого полугодия. Как правило, «Газпром» корректирует параметры бюджета в конце лета – начале осени. Даже в этом случае речь идет не об отказе от проектов как таковых, а о возможном переносе этих затрат на следующие годы, сообщил Иванников.

Кроме возможного сокращения инвестпрограммы на 316 млрд руб. – из которых до 100 млрд может прийтись на «Газпром нефть», – «Газпром» рассчитывает сэкономить до 140 млрд руб. за счет оптимизации операционных расходов, в том числе за счет снижения налоговых отчислений. При этом рост выручки от продаж на внутрироссийском рынке даст компании дополнительные 40 млрд руб., рассчитывают в компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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