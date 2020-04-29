«Газпром» может потерять почти $19 млрд экспортной выручки

«Газпром» может потерять почти $19 млрд экспортной выручкиКомпания допускает падение экспорта и сокращение инвестпрограммы на 20% в этом году
«Газпром» прогнозирует существенное снижение объемов экспорта трубопроводного газа по сравнению с предыдущим годом, сообщил 29 апреля начальник финансово-экономического департамента Александр Иванников, комментируя отчетность компании по МСФО за 2019 г. «Мы в еженедельном режиме производим укрупненный пересчет бюджета и смотрим на ситуацию. Сегодня мы считаем бюджет исходя из следующих сценарных условий: экспорт – 166,6 млрд куб. м, цена среднегодовая – $133 за 1000 куб. м». Эти значения, естественно, далеки от окончательных, подчеркнул Иванников: «Мы не относимся к этому как к догме, и цифры корректируются по мере того, как меняется ситуация на рынке».
В 2019 г. «Газпром» поставил в Европу (с учетом Турции) 199,2 млрд куб. м газа, при средней стоимости продажи около $204 за 1000 куб. м. Экспортная выручка «Газпрома» от этих поставок составила около $40,8 млрд. Но уже с начала 2020 г. компания столкнулась с целым рядом проблем на ключевом для себя экспортном рынке. Исходя из ориентиров, данных Иванниковым, в этом году экспортная выручка «Газпрома» может упасть почти вдвое до $22,1 млрд. В рублевом эквиваленте размер потерь в выручке по сравнению с прошлым годом может составить около 1,4 трлн руб. (по курсу ЦБ на 24 апреля).
Оперируя терминами, близкими инвесторам и финансистам, Иванников объяснил возможное падение финансовых показателей появлением «черного лебедя», причем не одного, а сразу нескольких. На фоне аномально теплой зимы и избытка запасов топлива в подземных хранилищах спотовые котировки газа на европейских торговых площадках уже к середине февраля обрушились в 1,5 раза до $100 за 1000 куб. м. Средняя цена продаж «Газпрома» по долгосрочным контрактам выше спотовых бенчмарков в среднем на $35–36, говорила в феврале курирующая экспорт заместитель предправления Елена Бурмистрова.
Тем не менее подобная динамика уже тогда вынудила «Газпром» корректировать ожидания от 2020 г. Актуальный на начало февраля прогноз средней экспортной цены по году был $175–180, говорила Бурмистрова. Даже при сохранении объемов поставок подобное снижение относительно заложенных в бюджет 2020 г. $200 за 1000 куб. м грозит компании потерей около 100 млрд руб., указывал курирующий финансовый блок заместитель предправления Фамил Садыгов. Размер заложенного в бюджет резерва на возможные изменения рыночной конъюнктуры – около 676,5 млрд руб., говорил Садыгов.
На температурных аномалиях и рекордных запасах в европейских ПХГ проблемы «Газпрома» в 2020 г. не закончились. Вместе с началом пандемии COVID-19 и попытками ограничить распространение вируса регуляторными ограничениями в Европе снизилось потребление газа. Что, в свою очередь, вместе с избытком предложения привело к продолжению падения цен на рынке. Падение спроса отмечено во всех секторах, кроме коммунального, сказал Иванников. К концу марта на нидерландском TTF цена фьючерсов с поставкой на месяц вперед уверенно опустилась ниже отметки в $90 за 1000 куб. м, а к 24 апреля проваливалась до $66 (данные платформы Intercontinental Exchange).
«Газпром» не ждет быстрого восстановления рынка, следует из слов Иванникова. К середине лета цена поставок может снизиться до уровня около $70 за 1000 куб. м, допустил он. Но осенью, ближе к концу года можно рассчитывать на изменение тренда и восстановление цен до уровня около $130, добавил Иванников, ссылаясь в качестве ориентира на форвардную кривую.
В качестве антикризисной меры «Газпром» допускает сокращение расходов на инвестпрограмму. В бюджете группы «Газпром» на 2020 г. она была заложена в размере 1,6 трлн руб. Сейчас речь идет о возможном снижении этих затрат на 20% до 1,3 трлн, сообщил Иванников. Однако пока это лишь один из сценариев, подчеркнул он, фактическое решение будет приниматься по результатам первого полугодия. Как правило, «Газпром» корректирует параметры бюджета в конце лета – начале осени. Даже в этом случае речь идет не об отказе от проектов как таковых, а о возможном переносе этих затрат на следующие годы, сообщил Иванников.
Кроме возможного сокращения инвестпрограммы на 316 млрд руб. – из которых до 100 млрд может прийтись на «Газпром нефть», – «Газпром» рассчитывает сэкономить до 140 млрд руб. за счет оптимизации операционных расходов, в том числе за счет снижения налоговых отчислений. При этом рост выручки от продаж на внутрироссийском рынке даст компании дополнительные 40 млрд руб., рассчитывают в компании.