«Газпром» может потерять почти $19 млрд экспортной выручки

В 2019 г. «Газпром» поставил в Европу (с учетом Турции) 199,2 млрд куб. м газа, при средней стоимости продажи около $204 за 1000 куб. м. Экспортная выручка «Газпрома» от этих поставок составила около $40,8 млрд. Но уже с начала 2020 г. компания столкнулась с целым рядом проблем на ключевом для себя экспортном рынке. Исходя из ориентиров, данных Иванниковым, в этом году экспортная выручка «Газпрома» может упасть почти вдвое до $22,1 млрд. В рублевом эквиваленте размер потерь в выручке по сравнению с прошлым годом может составить около 1,4 трлн руб. (по курсу ЦБ на 24 апреля).