Производитель пива «Клинское» начал выпускать антисептики

Производитель пива «Клинское» начал выпускать антисептикиМинфин разработал для пивоваров временные правила
Пивоваренная компания AB InBev Efes начала производство гелей для дезинфекции рук, сообщила компания.
В ближайший месяц на мощностях партнера планируется выпустить около 9000 л. Вскоре AB InBev Efes планирует начать выпускать гели для дезинфекции и на своих заводах.
Пивоваренная компания будет передавать продукцию безвозмездно медицинским учреждениям, благотворительным фондам, а также фермерам, которые сейчас занимаются посевными работами. Гели выпускаются по одному из рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения рецептов – из этилового спирта, перекиси водорода и глицерина.
Ранее AB InBev Efes попросила российское правительство дать возможность выпускать спиртосодержащие антисептики без лицензии на производство, хранение и поставку спиртосодержащей непищевой продукции. Это нужно из-за дефицита таких средств, указывала компания.
Упрощенный порядок удалось согласовать, говорится в сообщении AB InBev Efes. Минфин подготовил проект постановления, сообщил ранее 30 апреля представитель Минфина. Проект, по его словам, временно разрешает в 2020 г. пивоварам выпускать такие средства дезинфекции – из спирта, который образовался после производства безалкогольного пива или был закуплен специально.
AB InBev Efes – это крупнейшая пивоваренная компания в России по итогам 2019 г. Бренды компании – Bud, «Клинское», Stella Artois, Corona Extra и т. д. Компания появилась в результате объединения бизнесов в России и на Украине крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busch InBev и турецкого Anadolu Efes.
Подобные проекты есть и в других странах, где работает AB InBev. В общей сложности по ее инициативе в 20 странах мира уже произведено почти 3 млн единиц дезинфицирующего средства для работников медицинских учреждений.