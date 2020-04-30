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Производитель пива «Клинское» начал выпускать антисептики

Минфин разработал для пивоваров временные правила
Екатерина Бурлакова
РИА Новости

Пивоваренная компания AB InBev Efes начала производство гелей для дезинфекции рук, сообщила компания.

В ближайший месяц на мощностях партнера планируется выпустить около 9000 л. Вскоре AB InBev Efes планирует начать выпускать гели для дезинфекции и на своих заводах.

Пивоваренная компания будет передавать продукцию безвозмездно медицинским учреждениям, благотворительным фондам, а также фермерам, которые сейчас занимаются посевными работами. Гели выпускаются по одному из рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения рецептов – из этилового спирта, перекиси водорода и глицерина.

Производитель пива «Клинское» готов выпускать и бесплатно раздавать санитайзеры

Для этого он просит правительство о разрешении работать с этиловым спиртом без лицензии

Ранее AB InBev Efes попросила российское правительство дать возможность выпускать спиртосодержащие антисептики без лицензии на производство, хранение и поставку спиртосодержащей непищевой продукции. Это нужно из-за дефицита таких средств, указывала компания.

Упрощенный порядок удалось согласовать, говорится в сообщении AB InBev Efes. Минфин подготовил проект постановления, сообщил ранее 30 апреля представитель Минфина. Проект, по его словам, временно разрешает в 2020 г. пивоварам выпускать такие средства дезинфекции – из спирта, который образовался после производства безалкогольного пива или был закуплен специально.

AB InBev Efes – это крупнейшая пивоваренная компания в России по итогам 2019 г. Бренды компании – Bud, «Клинское», Stella Artois, Corona Extra и т. д. Компания появилась в результате объединения бизнесов в России и на Украине крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busch InBev и турецкого Anadolu Efes.

Подобные проекты есть и в других странах, где работает AB InBev. В общей сложности по ее инициативе в 20 странах мира уже произведено почти 3 млн единиц дезинфицирующего средства для работников медицинских учреждений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных