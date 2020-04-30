Производители пива смогут выпускать антисептики
Минфин подготовил проект, который на время позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
Разрешение смогут получить пивовары, у которых есть оборудование с автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции. Для получения такого разрешения им не придется уплачивать госпошлину, сказал Сазанов. По его словам, делать антисептики можно из спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта. В этом случае информацию об объемах производства нужно будет передавать в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).
В конце марта президент пивоваренной компании AB InBev Efes Дмитрий Шпаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину и в Росалкогольрегулирование о готовности начать производить антисептические гели для рук на своих заводах. В компании объяснили эту инициативу дефицитом санитайзеров из-за пандемии коронавируса.