Производители пива смогут выпускать антисептики

Разрешение смогут получить пивовары, у которых есть оборудование с автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции. Для получения такого разрешения им не придется уплачивать госпошлину, сказал Сазанов. По его словам, делать антисептики можно из спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта. В этом случае информацию об объемах производства нужно будет передавать в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).