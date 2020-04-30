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Производители пива смогут выпускать антисептики

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Минфин подготовил проект, который на время позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

Разрешение смогут получить пивовары, у которых есть оборудование с автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции. Для получения такого разрешения им не придется уплачивать госпошлину, сказал Сазанов. По его словам, делать антисептики можно из спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта. В этом случае информацию об объемах производства нужно будет передавать в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

В конце марта президент пивоваренной компании AB InBev Efes Дмитрий Шпаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину и в Росалкогольрегулирование о готовности начать производить антисептические гели для рук на своих заводах. В компании объяснили эту инициативу дефицитом санитайзеров из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Производитель пива «Клинское» готов выпускать и бесплатно раздавать санитайзеры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных