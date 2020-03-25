Производитель пива «Клинское» готов выпускать и бесплатно раздавать санитайзеры

Компания хотела бы выпускать эти средства по одному из рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения рецептов – из этилового спирта, перекиси водорода и глицерина. Однако наладить их производство непросто из-за законодательных ограничений: нужна лицензия на производство, хранение и поставку спиртосодержащей непищевой продукции. Ее получение займет долгое время, поэтому компания просит правительство временно упростить порядок такого производства, т. е. разрешить обойтись без лицензии.