Производитель пива «Клинское» готов выпускать и бесплатно раздавать санитайзеры
Производитель пива AB InBev Efes готов организовать на своих заводах в России производство гелей для дезинфекции рук (санитайзеров). Об этом говорится в письмах президента компании Дмитрия Шпакова премьеру Михаилу Мишустину и в Росалкогольрегулирование (РАР). «Ведомости» ознакомились с письмом, его отправку и подлинность подтвердил представитель компании. Представитель РАРа подтвердил получение, пресс-служба правительства отказалась от комментариев.
Компания хотела бы выпускать эти средства по одному из рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения рецептов – из этилового спирта, перекиси водорода и глицерина. Однако наладить их производство непросто из-за законодательных ограничений: нужна лицензия на производство, хранение и поставку спиртосодержащей непищевой продукции. Ее получение займет долгое время, поэтому компания просит правительство временно упростить порядок такого производства, т. е. разрешить обойтись без лицензии.