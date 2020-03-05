Вслед за медицинскими масками ажиотажный спрос перешел на антисептики
Продажи антисептических средств в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках взлетели из-за ажиотажа, связанного с коронавирусом COVID-19.
В некоторых интернет-магазинах и онлайн-аптеках, которые предлагают забронировать и самостоятельно забрать покупку, ко второй половине дня 4 марта существенная часть ассортимента антисептиков отсутствовала. Так, наружных антисептических средств практически не было в крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru и не было вовсе на маркетплейсе goods.ru. По словам представителя последнего, «ассортимент регулярно пополняется новыми позициями», но когда он пополнится – не известно. Представитель apteka.ru не ответил на запрос.
Продажи дезинфицирующих средств в аптеках «Столички» и «Неофарм» выросли в январе – феврале 2020 г. по сравнению с прошлыми двумя месяцами на 134,7%. На eapteka.ru продажи геля-антисептика выросли за последнюю неделю февраля почти в 4 раза по сравнению с 17–23 февраля. Выручка от салфеток увеличилась почти вдвое, а от дезинфицирующих спреев – почти впятеро. Продажи других антибактериальных средств с 24 февраля по 1 марта выросли втрое по сравнению с 17–23 февраля.
По данным аналитического агентства DSM Group, сильного всплеска продаж антисептиков, антибактериального мыла и салфеток с начала января по середину февраля в аптеках не было. Но активный рост начался с 20 по 26 февраля – на 110% в деньгах и на 31,4% в упаковках.
«У нас нет пока такой проблемы. Нет проблемы с защитными средствами, нет проблемы с лекарствами. Всё есть, не надо беспокоиться, не надо заниматься скупкой»
Спрос на антисептические средства растет день ото дня, отмечает представитель goods.ru: продажи в феврале выросли в 7 раз по сравнению с январем. А за 4 марта таких средств было продано столько же, сколько за половину февраля. Аналитики goods.ru заметили также рост продаж медицинских термометров в феврале в 7 раз по сравнению с январем. Всплеск есть и по строительным респираторам и пирометрам для бесконтактного измерения температуры тела.
У Ozon продажи мыла, дезинфицирующих салфеток, антисептиков в феврале выросли более чем на 150% относительно января, сообщила его директор по развитию товарных категорий «Красота», «Одежда» и «Аптека» Илоанга Ершова. По ее словам, из-за повышенного спроса на эти товары некоторых брендов может не быть в наличии, но дефицита нет.
У Wildberries продажи антисептических средств выросли за январь – февраль более чем в 16 раз год к году. Пик спроса пришелся на 3 марта, говорит представитель компании: в этот день на Wildberries заказали более 3000 таких товаров на сумму свыше 900 000 руб.
В одном из крупнейших продовольственных ритейлеров – «Дикси» продажи антисептических гелей для рук в феврале выросли на 170% по сравнению с январем.
Рост спроса на антисептики может быть связан с рекомендациями российских властей соблюдать усиленные меры предосторожности и уделять особое внимание правилам гигиены, считает представитель Wildberries.
На 4 марта в России зарегистрировано шесть случаев заболевания COVID-19. Советы использовать медицинские маски, мыть руки и избегать скопления людей содержатся в памятке Минздрава. На вечер 4 марта в мире выявлено более 94 250 заболевших в 85 странах.
Продажи антисептиков растут, так как люди боятся повторения ситуации с медицинскими масками и покупают впрок, считает гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин. Люди покупают антисептики, пытаясь себя психологически обезопасить, добавляет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
1,4 млн
упаковок антисептических средств продали российские аптеки за январь и первую половину февраля 2020 г., по данным DSM Group
После того как 31 января в России появился первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом, медицинские маски подорожали и начали пропадать из аптек. Уже 5 февраля зампред правительства Татьяна Голикова жаловалась президенту Владимиру Путину на резкий рост цен в некоторых аптеках на маски и лекарства, нужные для борьбы с коронавирусом. По ее словам, некоторые аптеки подняли цены на маски до 70–100 руб. – до Нового года одна маска продавалась за 1,5 руб. 4 марта руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что «ажиотажный спрос на медицинские маски из-за коронавируса удалось сбить за счет роста производства этой продукции, однако в некоторых российских регионах все равно наблюдаются перебои с их поставками». С 4 марта правительство ввело временный запрет на вывоз из России масок, респираторов и др. Также в Госдуму внесены законопроекты, которые ужесточат регулирование аптечного рынка и позволят правительству при эпидемиях замораживать цены на лекарства и медицинские изделия.
Антисептики и салфетки не первоочередное средство защиты от вирусов в отличие от масок, полагает Беспалов, такие товары выпускает множество производителей, есть масса товаров-заменителей, риск, что государственные органы начнут регулировать продажи антисептиков, невелик. Это возможно только в случае их дефицита, рассуждает он.
Представители Минздрава, Минпромторга, ФАС, Роспотребнадзора, Росздравнадзора не ответили на запросы.