Вслед за медицинскими масками ажиотажный спрос перешел на антисептики

После того как 31 января в России появился первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом, медицинские маски подорожали и начали пропадать из аптек. Уже 5 февраля зампред правительства Татьяна Голикова жаловалась президенту Владимиру Путину на резкий рост цен в некоторых аптеках на маски и лекарства, нужные для борьбы с коронавирусом. По ее словам, некоторые аптеки подняли цены на маски до 70–100 руб. – до Нового года одна маска продавалась за 1,5 руб. 4 марта руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что «ажиотажный спрос на медицинские маски из-за коронавируса удалось сбить за счет роста производства этой продукции, однако в некоторых российских регионах все равно наблюдаются перебои с их поставками». С 4 марта правительство ввело временный запрет на вывоз из России масок, респираторов и др. Также в Госдуму внесены законопроекты, которые ужесточат регулирование аптечного рынка и позволят правительству при эпидемиях замораживать цены на лекарства и медицинские изделия.