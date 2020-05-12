В «Магнит» пришла команда бывших руководителей Lamoda

До сих пор у «Магнита» было несколько небольших экспериментов с интернет-торговлей — например, в 2019 г. ритейлер тестировал несколько проектов доставки из магазинов, один из наиболее крупных был в партнерстве с лидером рынка экспресс-доставки из магазинов iGooods (в феврале проект остановлен).