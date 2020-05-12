В «Магнит» пришла команда бывших руководителей Lamoda

В «Магнит» пришла команда бывших руководителей LamodaСеть магазинов хочет стать заметным игроком в онлайн-торговле
Второй по выручке ритейлер в России — «Магнит» сообщил, что привлек новых топ-менеджеров для ускорения цифровой трансформации бизнеса. Исполнительным директором «Магнита» станет Флориан Янсен — в начале мая он ушел с должности главного исполнительного директора крупного онлайн-продавца одежды Lamoda. Янсен был одним из основателей этого интернет-проекта и руководил им с 2018 г.
В «Магните» Янсен будет одним из трех заместителей гендиректора — Яна Дюннинга. Два других заместителя — директор розничной сети Руслан Исмаилов и коммерческий директор Владимир Сорокин, сказал представитель ритейлера.
С Янсеном в «Магнит» придет еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda. Бывший операционный директор онлайн-магазина Пол Роговски станет директором по трансформации «Магнита», бывший финансовый директор Lamoda Фабиан Шефер – директором по аналитике и управлению данными. Работавший техническим директором онлайн-магазина Валентин Щитов назначен директором по информационным технологиям краснодарской компании. Отвечавший за стратегию Lamoda Павел Орлов в «Магните» займет должность директора по инновационному развитию и партнерству. Это новые должности в «Магните», уточнил его представитель.
Янсен, Роговски, Шефер приступят к исполнению обязанностей после получения разрешения на работу, сообщает ритейлер. Ожидается, что это произойдет до конца мая или раньше, уточнил представитель компании.
Янсен знаком с бизнесом «Магнита» — с лета 2019 г. он входит в его совет директоров как независимый неисполнительный директор и возглавляет комитет по стратегии. Теперь его команда будет отвечать за большую цифровую трансформацию «Магнита», сообщает компания. Среди задач — запуск «эффективной омниканальной платформы в ответ на изменяющиеся потребности покупателей».
До сих пор у «Магнита» было несколько небольших экспериментов с интернет-торговлей — например, в 2019 г. ритейлер тестировал несколько проектов доставки из магазинов, один из наиболее крупных был в партнерстве с лидером рынка экспресс-доставки из магазинов iGooods (в феврале проект остановлен).
Главный соперник «Магнита» — управляющая «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями» X5 Retail Group начала адаптироваться к ритейлу следующего поколения и новым способам покупок раньше, чем «Магнит». В апреле 2020 г. Х5 сообщила, что стала лидером рынка онлайн-продаж продуктов питания. Предыдущие 13 лет, по данным Data Insight, на первом месте был «Утконос». Оборот двух онлайн-платформ группы – Perekrestok.ru и «Доставка. Пятерочка», по данным компании за апрель, – 1,7 млрд руб. Апрельский оборот «Утконоса», по предварительным оценкам Data Insight, составил 1,35–1,4 млрд руб.
«Магнит» до сих пор не был активен в сфере цифровых технологий, онлайн-торговли и инноваций, подтверждает Дюннинг: ритейлер старался повысить эффективность традиционных форматов и операционной деятельности компании в целом. Пришло время и «Магниту» сделать шаг в цифровую эру, считает он: новая команда поможет «Магниту» стать одним из ключевых игроков в онлайн-торговле.