S7 заняла 600 млн рублей на зарплаты

Представители S7 и ВТБ подтвердили выдачу кредита: он предоставлен в рамках постановления Правительства №575 — на зарплаты сотрудникам системообразующих предприятий. Размер и другие условия кредита стороны не комментируют. Согласно постановлениям правительства, по кредиту на зарплаты первые полгода действует нулевая ставка, затем она растет до 4% годовых. Эта программа была принята в начале апреля для малых предприятий, а в конце месяца расширена для среднего и крупного бизнеса. S7 стала одной из первых крупных российских компаний, которая воспользовалась этой опцией.