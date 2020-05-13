S7 заняла 600 млн рублей на зарплаты

S7 заняла 600 млн рублей на зарплатыЭто первый кредит, выданный российским авиакомпаниям в кризис
S7 Airlines сумела в мае сумела получить льготный кредит в банке ВТБ, рассказали «Ведомостям» два сотрудника российских банков. Это первый кредит российской авиакомпании в период коронавируса, утверждает один из собеседников и человек, близкий к S7. Два собеседника «Ведомостей» говорят, что размер займа составляет около 600 млн руб., он будет направлен на выплаты зарплат сотрудникам авиакомпании «Сибирь» (крупнейшая компания холдинга S7 Group, летает под брендом S7 Airlines — «Ведомости»).
Представители S7 и ВТБ подтвердили выдачу кредита: он предоставлен в рамках постановления Правительства №575 — на зарплаты сотрудникам системообразующих предприятий. Размер и другие условия кредита стороны не комментируют. Согласно постановлениям правительства, по кредиту на зарплаты первые полгода действует нулевая ставка, затем она растет до 4% годовых. Эта программа была принята в начале апреля для малых предприятий, а в конце месяца расширена для среднего и крупного бизнеса. S7 стала одной из первых крупных российских компаний, которая воспользовалась этой опцией.